Copa Oro: Panamá con esperanzas de calificar a finales y encontrarse frente a México

Orlando City, Estados Unidos.- La Selección de Panamá tiene un papel importante en esta última jornada 3 de la Copa Oro, lograr en el último momento su clasificación a la etapa de los Cuartos de Final. Por ahora son terceros con sólo un punto y para dejar fuera al invitado Qatar necesita de una numerable cifra de combinaciones para mantenerse en competencia.

En primer lugar, el equipo dirigido por Thomas Christiansen requiere de vencer a Granada por goleada, es decir, por más de tres o cuatro tantos para que de esa forma termine la primera ronda con una diferencia de +3 o +4, ya que los asiáticos se mantienen con esa cantidad tras derrotar por 4-0 a laSselección de Granada.

De ese modo llegaría a los cuatro puntos en el Grupo D y tendría que esperar a que el partido que se jugará a la misma hora en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas entre Honduras y Qatar tenga un resultado a favor de los catrachos y que ocasione que el grupo marrón descienda a la tercera posición.

El equipo centroamericano deberá de apoyar a los del Canal de Panamá derrotando a Qatar en la jornada 3, pero por un marcador de dos goles o más. De esa manera los canaleros empatarían con 4 unidades a los del continente de Asia, pero por mayor diferencia de goles su boleto estaría en la fase final y así lograría enfrentar a México en la 2da etapa.

Este 19 de julio, Panamá sostuvo su último entrenamiento de cara al partido contra el último del Sector D. Aún cuando el panorama luce complicado los jugadores no pierden la esperanza y a la vez refirieron que desean ganarse el pase bajos sus propios méritos, sin necesidad de recibir ayuda.

"Para mi ha sido un sueño jugar en la Copa Oro, pero con esto que he logrado no me conformo, quiero mucho más. Mañana lo vamos a dar todo para llegar lo más lejos posible", explicó en conferencia de prensa César Yanis, mediocampista panameño.

Panamá contra Granada se jugará en punto de las 20:00 horas (Tiempo de México), justo al mismo momento que el Honduras vs Qatar. Los Canaleros, los asiáticos y hasta los hondureños se jugarán el subliderato, sitio que convertiría a alguno de los tres grupos en rival de la Selección Mexicana en los Cuartos de Final.

