Copa Oro: Raúl Jiménez solo pensó en llegar a la final en penal ante Haití

El delantero centro Raúl Jiménez se vistió en el héroe del triunfo que México consiguió por 1-0 frente a Haití en la primera semifinal de la decimoquinta edición de la Copa Oro al marcar de penalti el único gol que se dio en el partido y en tiempo de prórroga, algo que lo dejó muy feliz.

“Siempre, en cada partido lo único que cuenta es lograr el triunfo y esta noche nos llevamos la victoria, con sacrificio y esfuerzo, lo que nos permite estar de nuevo en la final del torneo”, declaró Jiménez, quien al minuto 93 marcó el único gol del partido, al tirar un penalti que el mismo forzó dentro del área de Haití.

Después de haber fallado, el pasado sábado, en el NRG Stadium de Houston, el que le tocó en la tanda de penaltis frente a Costa Rica, Jiménez en ningún momento dudo de hacerlo de nuevo.

“Todo lo contrario, vi la gran oportunidad de la revancha, y eso fue lo que pensé, en absoluto de preocuparme o pensar en el que fallé”, declaró Jiménez al concluir el partido que se disputó ante más de 61.000 espectadores en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona), el campo de los Cardinals de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL).

AYÚDANOS… Da click a la estrella de Google News y síguenos

Además para Jiménez fue la oportunidad de seguir en la lucha por acabar el torneo como el máximo goleador después que ahora ya tiene cinco, empatado en el segundo lugar de la lista con el delantero canadiense Lucas Cavallini, pero éste ya está eliminado, al igual que su compatriota Jonathan David, que es el líder con seis tantos.

No pienso en ningún premio individual, pero si llega porque he conseguido goles para ayudar a México a conseguir el título de la Copa Oro, entonces muchísimo mejor, doble motivo de satisfacción”, comentó Jiménez.

Raúl Jiménez celebrando su anotación ante Haití/AFP

Jiménez reiteró que "nunca" pasó por su cabeza negarse a tirar el penalti, luego de una falta dudosa que le cometieron dentro del área, pues aseguró que se sintió con confianza y seguridad para disparar.

“En mi no hay dudas cuando llega el momento del gol, tengo la facilidad de sobreponerme rápido, es una revancha porque me tocó fallar hace tres días, pero hoy tenía la seguridad y la confianza de que lo podía meter, me animé y nos vamos con el triunfo”, subrayó.

Jiménez, que milita con el equipo inglés del Wolverthampton, tras haber disputado el equipo dos partidos consecutivos con prórroga y llegar a los 120 minutos cada uno, dijo que lo único que pensaban los jugadores mexicanos era tener el tiempo suficiente para recuperarse de cara a la gran final.

“Debemos aprovechar al máximo el tiempo de recuperación y cuidar nuestra condición física que nos permita llegar al ciento por ciento al duelo del domingo, sin importar a quien tengamos de rival, si a Estados Unidos o Jamaica”, analizó Jiménez.

Además, el delantero mexicano también admitió que el equipo tenía que seguir mejorando, aunque habían logrado el objetivo importante de volver de nuevo a la final de la Copa Oro, la novena que van a disputar, y en la que buscarán el octavo título de campeones, siendo los líderes en el torneo de selecciones más importante de la Concacaf.

No ha sido fácil, especialmente en los dos últimos partidos de 120 minutos, pero estamos donde queríamos y eso es lo único que cuenta”, agregó Jiménez.