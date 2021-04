Corea del Norte decide no participar en los Juegos Olímpicos por temor al Covid-19

Pionyang, Corea del norte.- Corea del Norte es la primera de muchas naciones que podrían decirle "no" a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 por culpa de la pandemia por Covid-19. El país asiático decidió anunciar su exclusión en la justa veraniega para resguardar a sus atletas del coronavirus.

El Comité Olímpico de Corea tomó la decisión en una vigente reunión de no participar en las olimpiadas em la Capital nipona, pues es mucho el riesgo que corren sus deportistas de contagiarse de coronavirus, por lo que decidieron ausentarse en los 32 Juegos Olímpicos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El portal Sports in the DPR del país de Asia fue quien anunció la noticia, mientras que en días pasados la KCNA había dicho que se aproximaba tal reunión, sin referir la posible renuncia de Corea del Norte a Tokio 2021. De esta manera ya son dos países que no viajarán a Japón, pues Corea se une Rusia que se le negó su participación por la polémica de antidoping de sus atletas.

Leer más: Conoce cuando dieron las primeras medallas de Juegos Olímpicos

No obstante, sus competidoras si podrán participar, sin embargo, representarán a la bandera olímpica. Por otro lado el Comité Olímpico Internacional tomó la decisión de reducir el número de invitados para esta competencia, pues los 32 Juegos Olímpicos hará historia al ser el primer evento a puerta cerrada.

Esto debido a las prevenciones que se han generado por el tema anteriormente mencionado, la pandemia por Covid-19. La contingencia santiaria aplazó las olimpiadas para un año entrante y con un mes después de su primera programación, del 23 de julio al 8 de agosto.

Leer más: ¿Qué disciplinas se celebrarán en los Juegos Olímpicos?

La última participación de Corea fue en los Juegos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, donde contribuyó el acercamiento diplomático de 2018, donde el líder norcoreano, Kim Jong Un, envió a su hermana Kim Yo jong, para que el presidente surcoreano, Moon Jae-in, promoviera negociaciones entre Pyongyang y Washington, que se generaron en encuentros entre Kim y el presidente estounidense de la época de Donald Trump.