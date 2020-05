Courtois ve injusto que le den el título al Barcelona

España.- Luego de que se diera por finalizada la temporada del futbol en Francia y se declarara campeón al PSG (líder del torneo), el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois comentó que no le parece nada justo si en España copian las desiciones de la Federación Francesa de Futbol.

En España aún no se ha dado una fecha para reanudar los partidos, sin embargo se prevé que esta misma semana los equipos puedan volver a entrenar con las medidas sanatarias reglamentarias.

Estamos a sólo dos puntos del Barcelona y podemos ser campeones, así que sería mala suerte si la temporada se cancela. Si se decidiera en España que el Barcelona es el campeón, no me parecería justo. Hemos empatado un partido con ellos y les hemos ganado el otro, luego hemos demostrado ser mejor equipo que ellos. Estamos dos puntos por detrás, pero no estaría de acuerdo con esa medida”, dijo en entrevista a la televisión pública de Bélgica.