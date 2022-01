Covid-19 podría acabar con el sueño de Rayados en el Mundial de Clubes

Nuevo León.- La escuadra de Rayados de Monterrey emprenderá el viaje a los Emiratos Árabes Unidos este sábado pero lo harán con solo 14 jugadores pues el resto de la plantilla han sido cedidos a diferentes países para que disputen con sus selecciones las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Si bien pudiera parecer algo de que sentirse orgullo por ser el club que más jugadores aporta internacionalmente, tambien se ha convertido en una jugada peligrosa ya que ahora además de las lesiones deben cuidarse del Covid-19 que podría complicarles todo.

Si bien por ahora no hay números alarmantes si hay cosas de mucho cuidado que han surgido en las últimas horas que han puesto a Rayados de forma especialmente nervioso y es que se han presentado brotes de Covid-19 en las diferentes selecciones en las que algunos de sus jugadores han reportado. El primer caso confirmado se dio en la Selección Mexicana luego de que César Montes no viajó con el Tri a Jamaica tras dar positivo a Covid-19, ahí hay más jugadores Rayados pero de momento no han resultado con problemas.

Desde Sudamérica se han reportado tambien brotes en la Selección de Argentina y Chile en donde hay jugadoras como Maxi Meza, Esteban Andrada o Sebastián Vegas respectivamente quienes podrían salir perjudicados. La desventaja es que aún deberán estar muchos días más en concentración y en una mala suerte alguno más podría incluso perderse el Mundial de Clubes. El caso de César Montes fue detectado apenas hace unas horas por lo que aún podría reportar con el equipo en un segundo viaje junto a sus compañeros seleccionados para llegar directamente a jugar.

Otra de las preocupaciones que se tiene es que en la Concacaf se jugará hasta el 2 de febrero, mientras que en Conmebol se hará hasta el 1 del mismo mes, casi de inmediato tendrán que viajar a los Emiratos Árabes Unidos y todavía pasar las pruebas de Covid-19 y esperar que no se hayan contagiado en el camino. Eso sin contar que puede haber alguno lesionado. Rayados debutará en el Mundial de Clubes hasta el 5 de febrero ante el Al-Ahly, en caso de ganar a vanzaría a las semifinales del torneo.

Convocados en Rayados

Jesús Gallardo (México)

César Montes (México/Covid-19)

Héctor Moreno (México)

Luis Romo (México)

Rogelio Funes Mori (México)

Joel Campbell (Costa Rica)

Sebastián Vegas (Chile)

Stefan Medina (Colombia)

Esteban Andrada (Argentina)

Maxi Meza (Argentina)

Eso sin contar que apenas este miércoles la directiva de Rayados confirmó que el jugador Duván Vergara no será parte de la plantilla del Mundial de Clubes luego de que se confirmara su lesión en la rodilla con una rotura de ligamento anterior cruzado derecho. El jugador estará fuera como mínimo 6 meses.