Crecen las especulaciones sobre la salida de Messi del FC Barcelona

Madrid.- "No especularé con esto, no lo he escuchado, no tengo constancia de que él haya dicho nada", zanjó este sábado el técnico del Barcelona Quique Setién sobre las informaciones aparecidas en España sobre la posible salida de Lionel Messi del club en 2021.

La radio española Cadena Ser afirmó el jueves que Messi considera abandonar el FC Barcelona en 2021.

"Le veo bien, todo lo demás son especulaciones. Hablamos lo que tenemos que hablar y sin más", añadió el preparador, en la víspera de jugar en Liga contra el Villarreal (5º), uno de los equipos más en forma tras la reanudación.

"Ahora mismo Messi paraliza la renovación con el Barça que había empezado, iba por buen camino, con sintonía entre ambas partes pero tras los últimos acontecimientos Messi reconsidera todo, para las negociaciones para renovar su contrato", señaló la emisora, haciendo referencia a los malos resultados azulgranas.

La idea que tiene ahora el argentino es acabar estos cinco partidos, jugar la temporada que viene y marcharse, esto es lo que ahora mismo está en la cabeza de Leo Messi, abandonar el Fútbol Club Barcelona", añadió.

Setién respondió a otra polémica este sábado, la situación del francés Antoine Griezmann, que entró en el minuto 90 el martes en el empate 2-2 contra el Atlético.

"Está bien, he intercambiado algunas palabras con él. Es un grandísimo profesional. Puede entender esta situación porque la vivió antes. Es profesional y un chaval extraordinario. No le afectará porque es muy positivo", señaló sobre el campeón del mundo francés.

"He hablado de jerarquías, pero no he hablado de ser indiscutible. Griezmann es un grandísimo jugador e importante para el equipo. Cuando juega él me preguntáis por Ansu Fati y al revés", continuó.

Todos no pueden jugar. No soy caprichoso, tengo en cuenta la jerarquía pero en un club como el Barça donde hay tantos no todos van a poder jugar", concluyó.

El Barcelona, a cuatro puntos del líder Real Madrid, visita al Villarreal en una 34ª jornada en la que su rival blanco tiene también un desplazamiento complicado, a San Mamés para medirse al Athletic.

