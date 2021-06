"Creo que por mérito debería ir Pelé"; responde Ana Guevara sobre boleto de Pola Espinoza a Tokio 2020

Ciudad de México.- La ex medallista olímpica y ahora directora de la Comisionó Nacional del Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara sigue causando polémica pues luego de que la clavadista Paola Espinosa quedará fuera de la lista para Tokio 2020 y acusará que su salida de la justa olímpica había sido un acto premeditado luego de que ella junto a su compañera, Melany Hernández se negara a publicar una carta en defensa del ahora extinto Fondo de Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

La ex velocista sigue reiterante en que las clavadistas perdieron su boleto olímpico tras quejar una menor posición en el selectivo nacional que se llevó a cabo el pasado 14 de junio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: La mazatleca Tamara Cruz quiere conquistar Tokio

Ante una discusión que no finalizó en buenos términos, Televisa entrevistó a Ana Guevara y Paola Espinosa para aclarar el por qué la clavadista no había sido admitida, pese que ella alegaba que tenía su pase directo tras participar en el campeonato mundial en 2019.

La velocista tras ser cuestionada sobre si había la posibilidad de que Paola fuera admitida para participar por quinta ocasión en unos Juegos Olímpicos, respondió que "no" ya que la selección no es en base a los méritos realizados por el deportista, sino a un criterio establecido, pues si así fuera ella hubiera querido que Pelé participará, pero no se puede.

"Desde mi infancia siempre tuve la añoranza de ver a Pelé, creo por méritos debería ir Pelé, pero no lo podemos ver en unos Juegos Olímpicos... El criterio de merecimiento ofende el progreso que debe de transmitir un atleta de ese tamaño a las nuevas generaciones. Se tiene que saber perder", mencionó Ana Gabriela Guevara.

Se ponen los guantes de box durante baby shower para la revelación de género

Síguenos en