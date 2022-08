Crisitano Ronaldo se marchó antes del Old Trafford tras ser sustituido en amistoso del Manchester United

Cristiano Ronaldo finalmente se presentó con el Manchester United este fin de semana. El portugués se perdió la pretemporada del club en Tailandia y Australia, supuestamente por motivos familiares, pero volvió para jugar medio tiempo en el amistoso contra el Rayo Vallecano.

Sin embargo, su retorno dejó más dudas que certezas. Ronaldo inició como titular el encuentro pero fue sustituido en el arranque del segundo tiempo, al minuto 46, por Amad Diallo, quien marcó el gol de los Red Devils. Posteriormente, Álvaro García empató el juego y el marcador no se movió más.

En lo que respecta a Cristiano Ronaldo, según reportaron usuarios en redes sociales, el portugués se marchó antes del silbatazo final y en solitario del Old Trafford. Esto, aparentemente, para evitar atender a los medios de comunicación y por ende posibles preguntas sobre su futuro.

No obstante, el gesto no pasó desaparecibido y generó una nueva de ola de especulaciones. Aunque algunos otros jugadores, como David De Gea, también se marcharon antes, todo indica que Cristiano Ronaldo fue el único de los que tuvo actividad que no se espero hasta el final del encuentro.

Al respecto, el técnico del Manchester United, Erik ten Hag, no dio más información sobre el portugués. Solo señaló que no está al nivel del resto de sus compañeros y por ello su sustitución. "No está al mismo nivel que los otros jugadores porque se perdió muchas semanas de entrenamiento. Necesita juegos y mucho entrenamiento".

Durante el partido, en una pausa, Ten Hag y Ronaldo intercambiaron palabras, con aparente falta de entendimiento entre ambos, y algunos medios señalan que esa sería una de las razones por las cuales el delantero busca su salida. De momento, todo sigue en el terreno de la especulación, a una semana de que inicie la Premier League.