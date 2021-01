Cristian Pavon exGalaxy y amigo de Javier Hernández es denunciado por abuso

Argentina.- Cristian Pavón quien era compañero y amigo de Javier 'Chicharito' Hernández enfrenta en Argentina una denuncia por acoso interpuesta por una mujer de nombre Gisela. El futbolista ya fue notificado por las autoridades y por la misma mujer que a través de sus redes sociales dio a conocer el sucedo con una publicación en su Instagram.

El sudamericano quien jugaba para el LA Galaxy de la MLS y que compartió campo con el mexicano Javier Hernández y que ahora pertenece a Boca Juniors debía presentarse ante la Fiscalía de Alta Gracia en Córdoda, una ciudad en Argentina para dar el seguimiento a la denuncia que la mujer puso sobre él.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según reporta el medio TyC Sports el jugador al ser avisado de los hecho, se presentó voluntariamente con las autoridades para declarar y hacer del conocimiento de las mismas que desconocía la situación y que además también interpondría una denuncia por extorsión ya que considera que eso es lo que la mujer intenta con él.

Pavón reveló que su abogado será el mismo que ayuda a Sebastián Villa jugador que se ve involucrado en un problema de violencia de género. La posibilidad de que llegue a la cárcel está viva y podría recibir hasta 20 años de cárcel en caso de sea culpable.

Gisela quien hizo la denuncia también en sus redes sociales, pidió justicia para lo que el futbolista supuestamente le ha hecho y espera que las autoridades hagan su trabajo para tenerlo tras las rejas. "Solo deseo que la justicia sea justa... Porque lo que esta persona hizo conmigo no tiene nombre... un año de sufrimiento un año para salir adelante un año para fortalecerme. No voy a tener piedad como vos no la tuviste conmigo", se puede leer en la publicación donde aparece una foto del jugador y de la denuncia sobre él.

Así fue la denuncia de Gisela a través de sus rede sociales | Foto: Captura

En la descripción continua con la explicación de su lucha donde explica que el jugador no debería estar en un equipo, que ha estado intentando pelear desde hace mucho tiempo pero hasta el momento no le han hecho el caso necesario para hacer justicia. Además arremete también contra Boca Juniors pues argumenta que siendo ella una fanática del equipo no puede saber por qué lo siguen teniendo en el.

A través de su cuenta de Instagram el futbolista compartió un comunicado acerca de los que pasa con su denuncia, el grupo Gramática Ferrari Gramática es la que se está encargando de su caso. En el texto se puede ver como el futbolista es deslindado de la acusación y confirma que todo se trata de un intento de extorción de parte de la mujer.

La respuesta de Cristian Pavón tras la acusación | Foto: Captura Instagram

"La denuncia en contra del Sr. Pavón es falsa. Por ello, el Sr. Pavón denunció oportunamente esta situación ante la Fiscalía competente de turno", además agrega lo que ya se había comentado de su asistencia ante las autoridades para demostrar su inocencia por lo que trabaja de la mano con ellos.

Asimismo asegura que el futbolista y su familia descansan de esta acusación y confían en que todo se solucionará ya que no hay fundamentos para seguir adelante con la denuncia interpuesta en si contra.