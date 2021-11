Cristiano Rolando explota contra el organizador del Balón de Oro por sus desmedidas declaraciones

Europa.- Este lunes a horas de que el Balón de Oro tenga un nuevo ganador Cristiano Ronaldo ha hecho algunas declaraciones en tono de mucha molestia contra el organizador de este galardón pues Pascal Ferré, redactor jefe de France Football dijo algo que no gustó al portugués y que además lo dejó muy mal parado ante la prensa dejándolo ver como que su única aspiración es que él debe ser el más ganador de Balones de Oro que Lionel Messi, cosa

que el luso ya desmintió con un extenso mensaje.

A través de su cuenta de Instagram Cristiano Ronaldo compartió un mensaje lleno de molestia y asombro de las palabras de Pascal Ferré quien se atrevió a poner palabras en la boca del jugador del Manchester United. Ronaldo dejó claro que el periodista mintió y usó su nombre para promocionarse y la publicación en en el medio en el que trabaja, recriminó que una empresa pueda mentir de esa manera en la víspera de un premio tan prestigioso para el futbol.

"Pascal Ferré mintió, usó mi nombre para promocionarse y promocionar la publicación para la que trabaja. Es inaceptable que el responsable de otorgar un premio tan prestigioso pueda mentir de esta manera, en absoluta falta de respeto a alguien que siempre ha respetado el France Football y el Balón de Oro. Y volvió a mentir hoy, justificando mi ausencia de la Gala con una supuesta cuarentena que no tiene por qué existir", se lee.

Aseguró que su carrera siempre se ha basado en respetar a los que ganan las cosas dentro del juego limpio y con las reglas, agregó que todo lo que ha ganado es por su esfuerzo y para ver en lo alto a los clubes a los que representa. Cristiano Ronaldo dejó claro que no compite por tener más que los demás sino que busca ser un ejemplo para todos los deportistas profesionales y a los que quieren llegar a serlo por eso es que le dolió mucho que no se respetara su imagen, además aseguró que no estará presente en la gala de este tarde por decisión propia independientemente de si gana o no.

Respuesta de Cristiano Ronaldo ante las declaraciones del periodista de la France Football | Foto: Captura

"La mayor ambición de mi carrera es ganar títulos nacionales e internacionales para los clubes que represento y para la selección nacional de mi país. La mayor ambición de mi carrera es ser un buen ejemplo para todos aquellos que son o quieren ser futbolistas profesionales. La mayor ambición de mi carrera es dejar mi nombre escrito con letras de oro en la historia del fútbol mundial", dijo CR7.

Se despidió respetuosamente del periodista y le dejó claro que en su mente por ahora está en el siguiente juego del Manchester United en busca de enderezar el camino del equipo en este temporada, que fuera de eso no hay nada más importante, incluyendo la gala del Balón de Oro. Cristino Ronaldo se ha quedado con 5 Balones de Oro, uno detrás de Lionel Messi quien tiene 6 siendo el máximo ganador del galardón y que tiene posibilidad de llevárselo este año una vez más.

La entrega del Balón de Oro será este lunes 29 de noviembre en punto de las 13:30 pm (Centro de México) y podrá verse por distintos canales como ESPN, las redes sociales y las aplicaciones de TV Azteca. Tambien se premiarán el Mejor Portero, Mejor Jugadores menor de 21 años.