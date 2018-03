Mayweather está dispuesto a invertir en el Newcastle

Estados Unidos.- El ex boxeador Floyd Mayweather Jr., sabe perfectamente cómo usar la cantidad de dinero que ha ganado a lo largo de su carrera en el mundo del deportes, pues parece que el "Money" tiene en su mente invertir un poco en el futbol soccer, un deporte en el que de igual forma le llama la atención, especialmente en el club del Newcastle United de Inglaterra.

Sin embargo, la idea de Floyd Mayweather Jr., no solamente es el invertir en el conjunto inglés, sino también se ha atrevido a declarar que estaría dispuesto a llevar al delantero del Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo.

El ex campeón del mundo en varios pesos dentro del boxeo, dijo para el medio inglés "Star", tener una gran amistad con la estrella merengue Cristiano Ronaldo, por lo que podría convencerlo de volver al futbol de Inglaterra, en donde ya jugó durante muchos años en el conjunto del Manchester United, equipo en el que ganó varios campeonatos.

Haría un intento por llevar a Cristiano Ronaldo

"Cristiano Ronaldo es amigo mío desde hace mucho tiempo, así que podría lograr que termine su carrera en el Newcastle", fueron las declaraciones del ex campeón del mundo Floyd Mayweather.

En cuanto a la posibilidad de invertir en el mundo del futbol, el ex boxeador estadounidense ha dejado en claro que siempre está dispuesto en abrirle las puertas a nuevos negocios, pues si el futbol deja dinero, él con gusto podría entrar como accionista.

"Siempre estoy abierto a nuevas oportunidades de negocio y me encantan todos los deportes, pero invierto con mi cabeza y no mi corazón", expresó el "Money".

Floyd Mayweather no ha escondido su pasión por el Newcastle United, por lo que no sonaría muy descabellado que el ex boxeador decidiera algún día inyectar parte de sus ingresos en el equipo, sin embargo, el peleador ha dicho que invertir con el corazón es una forma fácil de perder el dinero.

"Invertir con tu corazón es la manera más rápida de perder dinero. Pero si alguien organizara un plan de negocios y mi gente lo revisara y dijera, 'Floyd puede ganar dinero', entonces invertiría. Puede que el futbol no sea mi deporte, pero tengo conexiones en todas partes".

De momento, el Newcastle dirigido por el español Rafa Benítez se encuentra en la decimotercera posición de la clasificación general de la Premier League, muy cerca de la zona de descenso de donde seguramente intentarán no involucrarse en los próximos partidos.