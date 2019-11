Cristiano Ronaldo abandona el estadio antes del final del partido tras salir de cambio

Roma, Italia.- El portugués Cristiano Ronaldo, sustituido este domingo a los 54 minutos del partido liguero contra el Milan con el 0-0 en el marcador, se fue directamente a los vestuarios en vez de sentarse en el banquillo junto al resto de sus compañeros.

Cristiano fue sustituido por el argentino Paulo Dybala, quien anotó el gol decisivo en el minuto 77 tras una combinación con el brasileño Douglas Costa y el también argentino Gonzalo Higuaín para colocar líder al Juventus, con un punto de ventaja sobre el Inter de Milán.

El luso, que también había abandonado el campo a diez minutos del final en el duelo de la Liga de Campeones ganado 2-1 en el campo del Lokomotiv Moscú el pasado miércoles, se fue del césped visiblemente fastidiado.

Según Sky, el astro portugués abandonó el estadio antes del pitido final.

“¿Un problema con Ronaldo? No, al contrario”, respondió el entrenador Juventino Maurizio Sarri al ser preguntado por esta cuestión por un periodista de Sky.

“Primero le agradezco que se haya puesto a disposición cuando no está en una condición física excepcional. Preferí cambiarlo porque no me parecía que estuviera muy bien. Pero lo ha intentado todo para estar en disposición de jugar”, añadió el entrenador.

Es normal estar enfadado al salir. Esto es válido para todos los jugadores, sobre todo para los que hacen sacrificios”, insistió.

Cristiano anotó un solo gol en los últimos cinco partidos disputados. Lo firmó en el minuto 95 del duelo ganado 2-1 contra el Génova, mientras que no vio puerta dos veces ante el Lokomotiv y contra el Torino, además de este domingo.

Hasta este momento, el portugués marcó cinco dianas en la Serie A y dio una asistencia. A ellas se añade el tanto marcado al Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones.