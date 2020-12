Cristiano Ronaldo afirma que ganar la Copa del Mundo es su gran sueño

El delantero Cristiano Ronaldo, figura de la Juventus de Turín ha conquistado practicamente todo a nivel de clubes, pero a sus 35 años todavía mantiene su sueño de ganar la Copa del Mundo con la selección de Portugal.

En febrero proximo, CR7 cumplirá 36 años de edad, pero sigue siendo un atacante que se mantiene en gran forma como uno de los mejores futbolistas del mundo y espera seguir sumando su éxito a la brillante trayectoria que ha forjado a base de talento, disciplina y determinación.

"Aún me siento bien y en un buen momento en mi vida. Espero jugar muchos, muchos años más, pero nunca se sabe", expresó el goleador en una entrevista en video publicado por Golden Boot.

Cabe mencionar que Cristiano Ronaldo tiene otra temporada más en su contrato con la Juventus, que culmina en el 2022, pero la idea de retirarse aún no pasa por su mente.

"Si uno está motivado, no importa. Cristiano ahora está bien. Cuando hablo con los jóvenes siempre les digo: 'Disfruta el momento, porque nunca sabes qué va a suceder mañana. Algo puede pasar en tu vida con tu familia'", dijo el astro portugués quien tuvo una brillante etapa con el Real Madrid.

Para la Juve, esta campaña ha resultado más difícil de lo esperado, ya que los nona-campeones de la Serie A se ubican en una posición inusual, es decir en sexto lugar de la tabla, 10 puntos menos que el puntero Milan, sin embargo le quedan 25 partidos para revertir esa distancia.

"Mis ojos ven un futuro muy, muy brillante. Estoy feliz con ello", externó Cristiano, quien también jugó con el Manchester United, antes de emigrar al Real Madrid.

El portugués se siente feliz también por ganar campeonatos con el Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid y Juventus. Después de conquistar la Eurocopa con Portugal en el 2016, la Copa del Mundo es el único trofeo grande que se le ha negado.

"Tenemos que tener los pies en la tierra porque ganamos en el 2016 y ahora queremos ganar la Copa del Mundo. Todo es posible, pero tienes que ser realista también. Yo gané títulos con todos los clubes con los que he jugado, pero la Copa del Mundo es un sueño", expresó CR7.

Cuando llegue el momento de la máxima competencia de la FIFA, Cristiano espera estar jugando de nuevo en estadios llenos, algo que las restricciones por la pandemia aún impiden en Italia. El año próximo Portugal defenderá su corona europea. "No me gusta jugar en estadios sin hinchas. Es como ir al circo y no ver a los payasos", refirió.

Recientemente Ronaldo se enteró de que está a punto de lograr un nuevo récord para unir a su tremendo palmarés. En el primer partido de 2021 en el que consiga hacer gol se convertirá en el primer jugador en marcar 23 años seguidos.

"No lo sabía. Para mí es un placer conseguir esos records, títulos y todo. No es fácil estar en lo más alto durante tanto tiempo muchos, muchos años. Estoy orgulloso. Esto es un trabajo de equipo que no es posible si no tienes a tu alrededor un gran equipo y un gran entrenador", dijo al respecto de dicha marca.