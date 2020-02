Cristiano Ronaldo anuncia hasta qué edad jugará al fútbol

Italia.- El talismán de la Juventus, Cristiano Ronaldo, ha declarado que le gustaría continuar jugando fútbol más allá de los 40 años, ya que celebró ayer su 35 cumpleaños.

El cinco veces ganador del Balón de Oro tiene la "edad biológica" de alguien de solo 23 años y reveló que todavía es capaz de producir los goles cuando importan, así como de batir récords. ¿Cómo es esto posible?

A pesar de toda la adulación, el éxito y la riqueza, Ronaldo es probablemente el individuo más dedicado y enfocado, para garantizar la aptitud física y mental del planeta. Sigue un programa nutricional y de ejercicio muy estricto.

Cuando entrena, tiene un régimen de acondicionamiento físico que ha sido profesionalmente elaborado por el club y sus entrenadores personales.

Entrena de tres a cuatro horas por día, cinco días por semana. Entonces, probablemente tenga que jugar dos partidos de fútbol de alta intensidad.

Su régimen alterna entre cardio pesado y largas actividades de entrenamiento con pesas, junto con su programa de entrenamiento diario y el de los equipos.

Cuando está fuera del club, sus horarios de comida son estrictos. No come tres comidas al día, lo que normalmente se recomienda. Entre las comidas, la superestrella también toma batidos de proteínas y multivitaminas.

Ronaldo divide su ingesta diaria de alimentos en seis comidas con un régimen de tiempo establecido de no más de cuatro horas entre cursos, esto asegura su mejor tasa de metabolismo.

Por lo general, su ingesta dietética incluye: pescado, filete, huevos, muchas frutas y verduras, jugos de frutas y, sorprendentemente, la extraña barra de chocolate o pastel.

Con su lado físico no es un problema, la estrella portuguesa planea seguir actuando al más alto nivel durante al menos otros cinco años.

Cuando le preguntaron cuánto tiempo puede continuar, el ícono portugués le dijo a Marca: "Mucho dependerá de lo que sienta, de mi motivación".

Físicamente nunca será un problema. Me estoy tratando bien y creo que puedo jugar con seguridad hasta 40 años.

"El factor más importante, honestamente, será más psicológico, ese será el que marque la diferencia. En cualquier caso, todo tiene un principio y un final. No duraré toda la vida pero todavía me siento lo suficientemente fuerte como para continuar ganar. Me detendré si no tengo incentivos".