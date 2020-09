Cristiano Ronaldo confiesa extrañar a los aficionados rivales por darle motivación a ser mejor

Suiza.- Cristiano Ronaldo tuvo actividad este martes con su selección en la Liga de Naciones de la UEFA en donde se llevó los reflectores al marcar la cantidad de 100 goles con la camiseta lusa. Así mismo cuestionó que no haya aficionados aun pues considera que el futbol es un espectáculo y debe ser visto por todos desde el estadio.

El delantero portugués hizo historia al marcar sus goles 100 y 101 para darle el martes su selección la victoria 2-0 ante Suecia en la Liga de Naciones. Tras su gran triunfo fue abordado los por medios de comunicación para que diera sus reacciones a lo que había conseguido con su selección.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Es como ir a un circo sin payasos, o un jardín sin flores", comentó el astro de la Juventus. "A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo al partido con la idea establecido que el estadio estará desierto", refiriéndose a que los estadios se encuentren vacíos.

Incluso echa de menos a las aficiones rivales, pues considera que la presión de una afición rival es muy motivante para él como para sus compañeros que saben sacar las fuerzas y las habilidades cuando se encuentran bajo presión.

Cristiano Ronaldo llegó a 101 goles con su selección | Vía Twitter Liga de Naciones UEFA

"Es triste", afirmó. "Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero la salud es lo primero y tenemos que respetarlo. Pero es triste". Añadió que confía que "dentro de unos cuantos meses" se permita la vuelta de los espectadores a los estadios, ya que ellos ponen la "alegría" al fútbol.

Con el doblete ante Suecia, Cristiano se convirtió en apenas en el segundo hombre que alcanza los 100 goles con una selección. Tiene únicamente por delantero a Ali Daei, el retirado delantero iraní, autor de 109 dianas.

Portugal se quedó con los dos partidos de esta primera fase de la Liga de Naciones | Vía Twitter Liga de Naciones UEFA

La siguiente oportunidad que tendrá el portugués para acercarse a Ali Daie como máximo anotador en selecciones será en el mes de octubre cuando se vuelve a reanudar las acciones para la Liga de Naciones de la UEFA.

Por ahora Cristiano Ronaldo volvera a Italia para presentarse a las pruebas PCR de la Juventus para descartar que se haya contagiado de coronavirus y una vez que sea así podrá reincorporarse con el equipo a los entrenamientos para el inicio de campaña la siguiente semana.