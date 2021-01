Cristiano Ronaldo encabeza el once ideal del 2020 junto a Lewandowski y Neymar Jr

Francia.- Durante el año 2020, se determinó en ciertos momentos en que se disputó un partido de futbol, el esplendoroso nivel de las distintas figuras mundiales, luego de tener una pausa de 4 meses, aproximadamente, en el viejo continente tras la aparición del Covid-19.

Cristiano Ronaldo, el delantero lusitano de la Juventus de Turín logró posicionarse como uno de los mejores en el eje de ataque tanto como el brasileño Neymar Jr, y el también ganador de la Champions League y el premio "The Best", Robert Lewandowski, idénticos a liderar el once ideal del 2020, según el diario francés, L'ÉQUIPE.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El famoso medio de Francia compartió la lista de los futbolistas que, a su consideración, fueron los más determinantes en el continente Europeo, alineando con la mayor cantidad de jugadores del club Alemán, Bayern Múnich, contando con cinco futbolistas, luego de ser el "Rey de Copas" durante la periodización 2020.

Entre ellos: El portero de Alemania Manuel Neuer y el defensa Joshua Kimmich, el canadiense Alphonso Davies, el artillero de Polonia, Robert Lewandowski, gracias a sus títulos logrados de manera personal y el español Thiago Alcántara. Hoy día, jugador del Liverpool de Inglaterra.

Robert Lewandowski, el goleador del Bayern Múnich en Alemania

Twitter FC Bayern München Español

Por su parte, Ronaldo y Neymar fueron los dos últimos jugadores dentro de la formación, sorprendiendo la ausencia del argentino Lionel Messi, luego de tener, la mayor parte del certamén, diversas lesiones que lo dejaron fuera de la convocatoria de Ronald Koeman.

El resto de los jugadores dentro del once ideal se observa al belga del Manchester City, Kevin de Bruyne, el neerlandés Virgil Van Dijk, el inglés Alexander Arnold y el español Sergio Ramos del Real Madrid, único futbolista de la Liga de España, gracias a sus 10 tantos conseguidos en la temporada.

Formación ideal del 2020

Manuel Neuer (Portero)

Alphonso Davies (Lateral Izquierdo)

Virgil Van Dijk (Defensa Central)

Sergio Ramos (Defensa Central)

Alexander Arnold (Lateral Derecho)

Thiago Alcántara (Mediocampista)

Joshua Kimmich (Mediocampista)

Neymar Jr (Delantero)

Robert Lewandowski (Delantero)

Cristiano Ronaldo (Delantero)