Cristiano Ronaldo es investigado por la autoridad italiana por romper protocolos de salud

Italia.- Cristiano Ronaldo está en serios problemas y es que las autoridades italianas han comenzado una investigación sobre el futbolista de la Juventus luego de que se publicarán algunas imágenes de él y su pareja Georgina Rodríguez de paseo por Courmeyeur en Valle Aosta en un paseo por la nieve ya que se había prohibido visitar lugares fuera de la región de donde viven.

De acuerdo a medios italianos, la pareja asistió al Valle de Aosta para celebrar el cumpleaños de Georgina y la pareja llevaba una moto para la nieve. Ambos compartieron algunos videos del momento en sus redes sociales pero minutos más tarde fueron borrados por la infracción que estaban cometiendo. Aun así fueron captados y ahora la policía de Aosta investiga el caso.

EFE, se contactó con la policía del lugar pero argumentan que por el momento no pueden dar más detalles ya que se encuentran en un proceso de investigación. Según los lineamientos italianos, se tienen restringidas ciertas acciones como visitar zonas en color naranja debido a que sigue siendo una fuente de altos contagios de Covid-19, además de limitar el moverse de regiones para evitar propagar el virus.

Por el momento no hay más información acerca del caso. Este jueves Cristiano Ronaldo se presentó como si nada al entrenamiento de la Juventus, incluso se tomó fotografías con sus compañeros luego de la sesión.

Cristiano Ronaldo ha estado en ojo del huracán en 3 ocasiones en los últimos meses, todos en donde los acusan de romper protocolos de salud. Los primeros ocurrieron al inicio de la pandemia. Él y su pareja fueron captados en las calles de Portugal paseando a sus hijos pero luego el mismo país aseguraron que el hacerlo cerca de su casa no pasaba nada.

La segunda ocurrió también en Portugal, cuando decidió ir a un estadio para entrenar un poco luego de varios meses sin jugar futbol. Ante eso también se le cuestionó pero no pasó a más. Y la última ocurrió cuando dio positivo a Covid-19, se encontraba fuera de Italia cuando se le hizo la prueba pero al momento de regresar al país se le acusó de no respetar las medidas de salud. También fue investigado pero no pudieron culparlo.

Ahora se espera que en las siguientes horas se den más detalles de la posible sanción de parte de las autoridades o de parte del equipo si es que optan por hacerlo.