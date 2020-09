Cristiano Ronaldo es regañado por no usar cubrebocas en las gradas

Lisboa.- Cristiano Ronaldo protagonizó uno de los momentos del partido disputado este sábado en Oporto entre Portugal y Croacia ya que una de las responsables de seguridad le llamó la atención porque no llevaba la mascarilla cuando presenciaba el encuentro desde la grada.

Se acercó hasta el asiento del portugués, le indicó que tenía que ponerse la protección y Cristiano, obediente, la cogió del banco contiguo y se la puso inmediatamente.

¡Las reglas son las reglas! La encargada del portocolo sanitario se acercó a Cristiano Ronaldo para pedirle que se pusiera el tapabocas... ��❌��



Ronaldo no pudo jugar hoy con su selección, que ganó 4-1 a Croacia en el primer partido de la fase de grupos de la Liga de las Naciones, debido a que tiene una infección en un dedo del pie derecho.

El delantero del Juventus continuará concentrado con Portugal y viajará a Estocolmo con la selección para el partido contra Suecia el próximo martes.

Portugal es el actual campeón de la UEFA Nations League | Vía Twitter Nations League

Para dicho encuentro la titularidad del jugador aun es un misterio pues quieren cuidar que su lesión no llegue a más. Aunque solo se trate de una infección no quieren correr el riesgo.

Cristiano Ronaldo podría hasta no viajar a Suecia si no hay necesidad de arriesgar a un si no jugará, pero eso se decidirá en las próximas horas. Todo teniendo en cuenta el inicio de la Serie A que será este sábado 19 de septiembre. La Juventus inicia su camino en la temporada 2020-2021 ante la Sampdoria.

