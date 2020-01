Cristiano Ronaldo fuera del 11 de FIFA 2020 después de 10 años

Canadá.- La compañia encargada de la producción de una de las franquicias más esperadas cada año, FIFA en su edición 2020 ha lanzado el 11 del año 2019, en donde se encontratron varias sorpresas como dejando a varios referentes fuera.

Entre las más sonadas se encuentra la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, quien desde el 2009 aparecia de forma constante, siendo uno de los jugadores de los 11 disponibles quitando a Messi, que fueron mejorando hasta el punto de ser uno de los mejores del mundo.

No hace mucho, en el 2018 Cristiano fue la cara principal del videojuego, en su edicón normal como la del Mundial de Rusia tambien en el mismo año.

Pero este 2020 el portugués ha iniciado de la mejor forma, en su primer duelo del año, anotó un hat-trick ante al Cagliari para encaminar la victoria de 4-1.

La noticia no quedó ahi pues tambien de forma sorpresiva han quedado fuera, Sergio Ramos, Robert Lewandowski y Mohamed Salah por mencionar a algunos, que en apariencia podrían sin problemas estar en el mejor 11 del mundo.

Los 11 jugadores elegidos son los siguente: Alisson, Alexander-Arnold, Van Dijk, De Ligt, Robertson, De Bruyne, De Jong, Kanté y en la delantera; Mané, Messi y Mbappé.

Las que no fueron sospresar si no e comparte en la desicion pues el año anterior no brillaron como lo esperarian los aficionados y su club: Neymar ni siquiera fue considerado, Antoine Griezmann que su fichaje con Barcelona no ha sido lo esperado.