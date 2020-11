Cristiano Ronaldo habla sobre su regreso al campo y de su experiencia con el Covid-19

Italia.- Como si nunca se hubiera ido, Cristiano Ronaldo reapareció ante el Spezia en la Serie A y con solo unos minutos dentro del campo pudo marcar un doblete que le significó la victoria a su equipo de 4-1. Ronaldo estuvo fuera más de 20 días en donde no pudo entrenar con sus compañeros pero pareciera que todo ese tiempo nunca pasó.

Tras el partido y sus dos goles y sorprender al mundo del futbol, Cristiano habló para los medios y explicó qué fue lo que pasó con él las últimas semanas referente a su positivo al Covid-19 dejando claro que nunca se sintió mal, solo desesperación por no poder jugar.

"Estoy muy contento, fueron 18 o 19 días en los que no pude hacer lo que más me gusta, jugar al futbol. Pero me sentía bien, nunca he tenido síntomas y ha vuelto el Cris de siempre. Espero que en tres o cuatro partidos recuperará mi mejor condición", dijo CR7 para Sky Sport.

El portugués vivió algunos momentos de desesperación muy notorios cuando en su tercera prueba PCR se reveló en redes sociales por no haberla pasado lo que le dejó parado unos días más, pero fue hasta la cuarta prueba cuando dio negativo y fue dado de alta para jugar este domingo.

Su ingresó se dio en el minuto 55 del segundo tiempo, la Juventus ya tenía todo controlado pues aunque el juego estaba empatado el momento del juego era para el escuadra de Pirlo. Solo dos minutos de haber ingresado en una pelota filtrada sacó al portero y definió ya con el arco vacío. Luego la Juve marcó uno más para poner el marcado 3-1 y casi imposible para el Spezia y si eso fuera poco el luso cerró su gran regreso con un cobro de penal a lo Panenka para dejar el 4-1 definitivo.

Esta significó la segunda victoria del equipo desde la partida de CR7 el último había sido el primero juego en Champions ante el Dynamo el cual ganaron 2-0 con doblete de Álvaro Morada, los demás fueron empates y una derrota ante el Barcelona también en Champions.

Cristiano Ronaldo y su mensaje tras volver al campo | Capura de Twitter

Tras su aparición en redes sociales el "Bicho" compartió algunas imágenes de su partido y su celebración de sus dos goles con un emotivo mensaje luego de haber superado una enfermedad que le ha quitado la vida a miles de personas en el mundo, "¡Feliz de volver y ayudar al equipo con dos goles! Bien hecho equipo Siempre Fino Alla Fine", escribió Ronaldo.

La nueva prueba será el día miércoles cuando el Ferencváros reciba a la Juventus en el tercero juego de la UCL, ahí Cristiano Ronaldo podrá debutar en su competición favorita para intentar iniciar su camino goleador. Luego de eso volverá a la Serie A para medirse ante la Lazio en un juego bastante difícil. Actualmente la Juventus ocupa la tercera posición con 12 puntos con juegos 3 juegos ganados y 3 más empatados.