Cristiano Ronaldo habló con el Manchester United en busca de finalizar su contrato

Inglaterra.- La novela entre Cristiano Ronaldo y el Manchester United siguen latentes, ahora se ha dado a conocer que el jugador ha solicitado al club que terminen su relación laboral al rescindir el contrato para así poder irse a buscar un nuevo equipo con el que puede brillar en la parte final de su carrera con el que pueda competir en Europa que es el principal motivo por el que el delantero está buscando un nuevo lugar donde jugar.

De acuerdo con el diario inglés Daily Mail el jugador en su más reciente reunión con el Manchester United lo que se trató fue que se le diera por terminado su contrato para irse del club. Pero de parte del equipo las cosas no son así y quieren que se mantenga en el equipo y cumpla con el tiempo de contrato que le resta que es de aún un año y con la posibilidad de que se extienda a uno más pero quiere que eso culmine de una vez.

Por ahora el Manchester United no ha dado a conocer ninguna postura oficial sobre el tema del jugador dado que todo el tiempo que estuvo ausente fue bajo un supuesto permiso que le otorgaron por lo que no ha habido la oportunidad de conseguir una versión diferente. Ahora con las filtraciones de las supuestas conversaciones las cosas podrían tomar un rumbo pronto a resolverse pues la temporada en Inglaterra está a unas semanas de iniciar.

El director técnico Erik ten Hag alguna vez habló de lo que pasaba con el jugador y dejó claro que no pretendía dejarlo ir y que contaba con él, de esas declaraciones han pasado casi un mes y es momento que el jugador no reporta a los entrenamientos. El United por ahora mantiene a la afición ocupada con la presentación de Lisandro Martínez y Christian Eriksen hasta resolver algo en el caso.

Aunque con todo ese problema que ha generado Cristiano Ronaldo en el United es complicado, es mucho más complicado para otros equipos pues son pocos los que se van a atrever a ofertar por él. De acuerdo con los reportes el portugués tiene un sueldo de 21 millones de euros por temporada casi lo que actualmente vale en el mercado con un precio de 30 millones de euros.

Por ahora no se sabe qué es lo que pasará, CR7 no ha entrenado con el equipo y no se ve que pronto lo haga. El resto de sus compañeros ya han tenido una preparación importante con rutinas fuertes de ejercicios y hasta partidos de pretemporada por lo que se espera que tengan mucho más ritmo. El luso se ha mantenido en perfil bajo en sus redes lo único que ha hecho es responder ante la negativa de la afición del Atlético de Madrid de recibirlo en el equipo con unos emojis de risa.