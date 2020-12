Cristiano Ronaldo le ganó la partida a Lionel Messi y sigue siendo el "Rey de España"

Barcelona, España.- El duelo que tuvo que esperar más de 2 años para volver a verlo acaparó la jornada de martes de la Champions League. Barcelona de Lionel Messi recibió a la Juventus de Cristiano Ronaldo en el Camp Nou para definir al líder del grupo, en donde solo una superestrella brilló mientras que la otro apenas pudo dar destellos.

La temporada de 2018 fue la última vez que LaLiga tuvo el honor de enfrentar a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo, hoy se reencuentran pero el luso como el líder de un equipo diferente pero con los mismo recuerdos de su paso por el Real Madrid. Desde el inicio el saludo entre las dos estrellas causó sensación en la prensa.

Pero ya dentro del campo solo uno podría ser el hombre de la noche y ese fue Cristiano Ronaldo que desde los primeros minuto puso el gol que le daba la ventaja a su equipo. Desde los once pasos a los 13' del primer tiempo el luso ya le daba la victoria parcial. Y cuando el Barcelona con Messi intentaron dar el paso para el empate, llegó el segundo al 20' cortesía de Weston McKennie.

Así se se fueron al descanso, una losa más que pesada para los locales que veían como su futbol no funciona y su gran figura como en los últimos partidos, apagado totalmente. El segundo tiempo arrancó con todo pero sin nada diferente. Solo pasaron 7 minutos y un nuevo penal para la Juventus le dada la posibilidad

de irse 0-3.

Nuevamente desde el punto penal, el número 7 cobró de manera perfecta para poner el marcador final y asegurar su calificación y el liderato del grupo, mientras que el Barcelona ya había calificado pero como segundo lugar.

Lionel Messi derrotado ante Cristiano Ronaldo | Foto | AP

Tras el partido, Cristiano Ronaldo habló para los medios y expresó una vez más su respeto para el argentino, y dejó claro que entre ellos no existe una rivalidad como los medios la hacer ver, todo bajo el respeto y deportivismo.

"Siempre me he llevado bien con él, pero sabemos que en el futbol para la prensa, por el espectáculo se busca una rivalidad, pero siempre me he llevado bien con él, le veo como siempre", dijo para Movistar Liga de Campeones.