Cristiano Ronaldo molesto con su hijo por no cuidar su alimentación por comer "coca y papitas"

Dubái.- Todos saben que el secreto de Cristiano Ronaldo para ser catalogado como uno de los mejores jugadores del mundo incluso de la historia es su compromiso con su cuerpo y eso tiene que ver con su alimentación y ejercicio, por eso que sus hijos no sigan el ejemplo suyo le pone algo molesto. Así lo confirmó cuando se le preguntó si su hijo Cristiano Jr. podría ser un gran futbolista.

Luego de ser galardonado con como el Mejor Jugador del Siglo XXI, se le vio con su hijo quien por un momento se volvió el centro de atención pues muchos ven en él el siguiente gran jugador, pero para su padre por ahora eso está muy lejos de la realidad. A pesar de quererlo mucho y ser su primer hijo, fue muy duro al revelar que se molesta por las decisiones que toma.

El tema exploto cuando se le preguntó si tiene el potencial de ser el siguiente gran futbolista, "veremos si mi hijo llega a ser un gran jugador, en estos momentos todavía no lo es", dijo CR7.

Por si fuera poco se explayó y reveló algo un poco más personal y le cuestionó a su propio hijo el que coman comida chatarra, "bebe, Coca-Coa y come papas fritas, él sabe que no me gusta, pero aun así lo hace", agregó Cristiano.

Eso también sucede con sus otros hijos quienes al comer chocolate deben pedir el permiso a su padre o madre aun sabiendo que es algo que a Cristiano Ronaldo no le agrada, pero sabe que son niños y que será difícil prohibirle algo así a su corta edad.

No es un secreto que la disciplina sea una de las herramientas para Cristiano Ronaldo ya que eso lo ha llevado a estar donde está, y esa misma exigencia es la que quiere imponer en su hijo a quien ya le ha visto que si tiene el potencial pero no ha sabido como explotarlo.

Cristiano Jr. acompañó a su padre a la entrega del premio al mejor jugador del siglo | Foto: Instagram Cristiano Ronaldo

"Le digo que después de correr debe descansar en agua fría y no le gusta, pero eso es normal, tiene 10 años", dice Cristiano quien sabe que tiene los principios claro del futbol pero que aun así él quiere ser otra cosa que no tenga nada que ver con el futbol lo apoyará.

"Es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesarios mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo, y eso en cualquier profesión que escoja, yo lo voy a apoyar si quiere ser médico o lo que sea", finalizó el atacante de la Juventus.

Cristiano Jr, quien apenas cuenta con 10 años, desde muy pequeño inició su camino en el futbol con la escuela del Real Madrid, pero la mudanza a Italia le hizo entrar a la Juventus donde ha tomado un papel fundamental en el equipo donde se hace notar como el hijo de CR7 siendo muy parecido en su estilo de juego o por lo menos en la intensidad y lo goleador.