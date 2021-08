Cristiano Ronaldo no va más con la Juventus; ya ha dejado Italia con posible rumbo a Inglaterra

Italia.- Se ha confirmado que Cristiano Ronaldo no va más con la Juventus, el delantero portugués ha solicitado su no convocatoria para el partido de este fin de semana en la Serie A para aclarar su futuro. De acuerdo al entrenador de la Juventus, Massimilano Allegri, CR7 le dijo que no quiere jugar más con el equipo.

Muy temprano este viernes en conferencia de prensa previo al partido ante el Empoli, Allegri habló sobre el partido y la decisión que el jugador ha tomado de no ser convocado para el partido del día sábado, lo que estaría indicando que la era de Cristiano Ronaldo en la Juventus ha llegado a su final.

"Cristiano Ronaldo me dijo que no tiene ninguna intención de jugar con Juventus. Por eso no será convocado al siguiente partido", confirmó el entrenador que se ha resignado a perder a una de la máximas estrellas del futbol.

Leer más: Tokio 2020: La sinaloense Rosa María Guerrero gana bronce en los Juegos Paralímpicos

Este viernes Cristiano Ronaldo se presentó a la Ciudad Deportiva de Juventus en donde estuvo alrededor de unos 40 minutos y luego se fue. Aun no hay un anuncio de la Juventus sobre la salida del jugador, se espera que en la siguientes horas reciban la oferta de un equipo de la Premier League.

Ya viaja

Horas más tarde algunas cámaras captaron a Cristiano Ronaldo emprendiendo un viaje, fue visto abordando su avión privado hasta el momento con rumbo desconocido pero todo indicaría que es Inglaterra ese nueva y conocida casa en donde inició ese crecimiento que lo llevó alguna vez al Madrid.

Apenas este jueves las noticias ponían a Cristiano Ronaldo en las filas del Manchester City quien habría puesto en la mesa de 25 a 30 millones de euros para cerrar su traspaso. Este viernes con la confirmación de su salida, se ha informado que el City ha dicho adiós a la negociación pero que el Manchester United se ha integrado y es quien ahora lo pelea.

El tiempo se acaba en Europa, los movimientos se urgencia se están comenzando a realizar pues este próximo 1 de septiembre el mercado de fichajes en Europa cierra oficialmente por lo que los que pueden tener un mejor lugar lo buscan hasta el último momento.