Cristiano Ronaldo presume outfit muy colorido de tan solo 34 mil pesos

Italia.- Después de una justa victoria en la Serie A, Cristiano Ronaldo siguió siendo la tendencia fuera del campo gracias a su atuendo que desató miles de comentarios en su mayoría buenos por su mundo en la moda así como la grandes cantidades que gasta en ellas.

A través de su cuenta de Instagram, CR7 aprovechó para lucir su costoso conjunto de la marca Louis Vuitton con un diseño pocas veces visto, donde utilizan la imagen de la misma marca en distintas zonas de la ropa y con tonalidades muy llamativas que con la presencia del futbolista eran aun más notorias.

Actualmente el modelo que lució Ronaldo se encuentra agotado ya que al parecer gustó tanto que nadie quiso quedarse sin el. El precio de la prenda ronda en los 1340 euros los que en pesos mexicanos alcanza los 34 mil 659 pesos, una suma bastante considerable si es que pretendes hacerte del modelo.

"Starting the weekend with a good vibe and a good style" es la frase que acompaña la publicación la cual se traduce a "Comenzando el fin de semana con un buen ambiente y un buen estilo".

Además varios compañeros de equipo se unieron a los comentarios acerca de los gustos del astro luso. Como Benatia que escribió: "Vamos hermano .. buen estilo no lo sé" o el mismo Juan Cuadrado que no se guardo nada, "Buen estilo para pasear por las playas de necocli. Panita".

Este viernes la Juventus se enfrentó al Lecce al que goleó 4-0 con goles del argentino, Paulo Dybala al 53', Cristiano Ronaldo de penal a los 62', Gonzalo Higuaín a los 83 minutos y el holandés Matthijs de Ligt a los 85' para el marcador final.

