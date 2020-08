Cristiano Ronaldo presume su increíble Bugatti Chiron de 3.5 millones de dólares

Italia.- Ya más cómodo desde casa, Cristiano Ronaldo se ha encargado de presumir una de sus colecciones más importantes para él, la cual trata de sus preciados autos de lujo. Y que mejor que recordar que posee uno de los autos más veloces del mundo como el Bugatti Chiron y a través de sus redes sociales compartió una imagen junto a el en donde se le ve de lo más relajado.

Durante las últimas semanas el portugués ha aprovechado estar más tiempo en casa para compartirlo en familia y así lo ha dejado claro con las constantes fotos junto a Georgina y sus 4 hijos por las aguas de Italia en el también lujoso yate. Pero en esta ocasión su colección de autos gana relevancia ya que no es un secreto que desde que se convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo y su fortuna creció así también la cantidad de autos en su cochera.

Aunque se desconoce la cantidad exacta de autos con los que cuenta, en diversas entrevistas a dado ciertos detalles en los que por lo menos de las marcas más lujosas tiene en su poder dos modelos. Este caso uno de los más preciados por el delantero de la Juventus es su Bugatti Chiron, aunque tiene otro más, ese es su preferido y no solo por su estética y lo exclusivo si no que sus especificaciones lo hacen uno de los autos más increíbles en el mercado.

La publicación ha superado ya los 9 millones de me gusta en 10 horas | Foto tomada del Instagram de Cristiano Ronaldo

Con un costo de un poco más de 3.5 millones de dólares CR7 publicó una imagen donde aparece junto a su auto color negro con gris, recargado en la parte trasera, justo donde descansa el neumático. Él sin camiseta y una pose más que atractiva y retadora para acompañarla con la frase, " Tú eliges la vista". Dicha imagen ha superado los 9 millones de me gusta en solo 10 horas de haberse publicado.

Pero qué hace tan especial el auto de Cristiano Ronaldo

El Bugatti Chiron es uno de los autos deportivos más rápidos en el mundo, su potencia en el motor no es superada ni igualada por algún otro modelo. Con 1500 caballos de fuerza, el Bugatti puedes alcanzar los 100 km/h en solo 2.5 segundos. Por su fuera poco otras de las novedades que impresionó al portugués es que su auto puede romper la barrera de los 400 km/h con mucha facilidad al lograr alcanzarlos a los 34.6 segundos pudiendo exigirlos hasta los 490 km/h una de las velocidades más impresionares en los superautos.

Aunque puede llegar a esta velocidad no ha sido probada en ninguna ocasión por el jugador ya que correría un riesgo innecesario en caso de un accidente. Aun así el gusto por coleccionarlos no acaba y por el momento no hay otra cosa que le guste más que poder conducir a placer sus propios vehículos.

Una de las recientes salidas en familia para destraerse del trabajo | Foto tomada el Instagram de Cristiano Ronaldo

En el mundo del deporte, Ronaldo prepara su último partido de este sábado 1 de agosto donde recibe a la Roma, aunque es un partido de solo tramite ya que desde hace 2 jornadas el conjunto de la Juventus se coronó levantando el noveno título seguido. Ya con el Scudetto en la bolsa, lo único a lo que podría aspirar sería a intentar alcanzar a Ciro Immobile que está a un duelo de convertirse en el máximo anotador en la Serie A y ganar la Bota de Oro tras superar los 34 goles de Robert Lewandowsky.

Una vez que acabe su participación en su liga domestica deberán preparar su duelo ante el Lyon quien lleva la ventaja en la vuelta de los 8vos de final de la Champions League que están por jugarse dentro de unos días en tierras italianas. En el papel la Juventus debería sacar la victoria tomando en cuenta que el conjunto francés no ha tenido un partido oficial apenas este viernes que jugó ante el PSG en la final de la Copa de la Liga.

