Cristiano Ronaldo quiere hacer una película en Hollywood cuando se retire

Dubai.- Durante la entrega de premios de Globe Soccer el astro portugués habló en conferencia sobre lo que depara para su futuro y cuales son los proyectos en mediano plazo.

El Consejo de Deportes de Dubai fue atinado en invitar a Cristiano Ronaldo a la entrega del premio Globe Soccer, donde además de estar en su mejor forma aseguró que no tiene que demostrarle nada a nadie así como hablar de su futuro.

"En mi vida siempre intento aprender, educarme y formarme en aquello que me interesa. Recuperar el tiempo en el que tuve que renunciar a esa formación en el colegio. Hay vida después del futbol. Ganar una Champions mas o menos no me va a hacer más feliz, aunque por supuesto que quiero ganarla. Pero me preparo para una vida nueva en la que quiero participar en nuevas cosas: mejorar mi inglés, hacer una película en Hollywood... Y para eso hay que salir de tu zona de confort, aprender cada vez más y desafiarte a ti mismo, algo que me encanta. Y, por supuesto, rodearte de personas inteligentes"

A sus 33 años su carrera parece que llega a su fin mientras que él se siente aun en uno de sus mejores momentos por lo que no tiene a necesidad de querer callar a nadie y asegura que solo hay alguien que le puede decir cuando parar y es él mismo.

"No hay secretos ni milagros. Ganar en todos los sitios en los que he estado no es una coincidencia, cuando eres un campeón ganas siempre. Sin mucho trabajo, sin dedicación y pasión por lo que haces no puedes conseguir todo lo que dicen el palmarés, los trofeos, los récords y las estadísticas. Pero lo más importante es mantener siempre alta la motivación para mantener este nivel. Yo ya no tengo que demostrar nada a nadie más que a mí mismo y a mi familia, ahora me toca disfrutar de esto".

Para finalizar se dice preparado para batir los récords de Pelé y Alí Daei, y que estos desafíos se dan solos con el puro trabajo del día a día pero que se preparará para intentar superarlos.

"Conseguir esos récords es un proceso que sucede de forma natural después de mucho trabajo. Tienes que estar siempre preparado y los récords acaban llegando. Superar el récord de goles de Pelé sería un motivo de orgullo, por supuesto, pero cada uno tenemos nuestra historia. Pelé va a seguir siendo Pelé, como Cristiano va a seguir siendo Cristiano. También me haría ilusión superar el récord goleador del iraní, creo que ese récord tiene más mérito".

Ronaldo en los últimos días ha mencionado que su cuerpo se trabaja al 100% todos los días y que por ahora él es el mejor jugador de la Serie A además de considerarse perfecto en el futbol y en su desempeño.