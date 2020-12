Cristiano Ronaldo se siente honrado de ser finalista para el premio Globe Soccer

El astro portugués Cristiano Ronaldo, de la Juventus, el argentino Lionel Messi, del Barcelona) y el polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, se encuentran como los candidatos finalistas al premio a mejor jugador del año de los Globe Soccer Awards Dubai 2020, cuya ceremonia se realizará el próximo día 27 de diciembre.

Sobre esta nominación Cristiano Ronaldo se mostró orgulloso de estar en esa tercia de candidatos y agradeció a sus fans de todo el mundo por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su trayectoria.

"Me siento honrado y orgulloso de estar entre los finalistas de los premios Globe Soccer Player of the Year y Player of the Century. Siempre es un placer y una alegría absoluta recibir tal reconocimiento público de los fanáticos del fútbol de todo el mundo", externó el goleador de la Juventus de Turín.

Hay que recordar que Cristiano Ronaldo fue galardonado en 2019 y en esta ocasión tiene confianza en volver a tener ese premio. Para esta edición también se reconocerán a los mejores de lo que va de siglo (2001-20). Messi, el egipcio Mohammed Salah (Liverpool), el brasileño Ronaldinho y Cristiano Ronaldo son los candidatos en la categoría de futbolistas.

El exgoleador de Real Madrid, pasa actualmente por un gran momento con la camiseta de Juventus, equipo acumula 10 anotaciones en la temporada 2020-2021 de la Serie A y cuatro en la Champions League.

En su carrera profesional, ha logrado romper diversos récords. Entre ellos, sobresalen el ser el primer jugador que consiguió ganar cuatro Botas de Oro y ser el segundo futbolista en la historia que más veces ha ganado el Balón de Oro (con cinco).

A sus 35 años de edad, Cristiano Ronaldo se mantiene en gran forma, haciendo goles y dando importantes asistencias, gracias a su talento, disciplina y ardua preparación que tiene previo a cada compromiso.

El delantero de la Juventus lleva un total de 652 goles marcados en los clubes donde ha tenido acción, en una carrera que inicia en 2002.