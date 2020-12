Cristiano Ronaldo votó por Lionel Messi para el Premio The Best

En un hecho sorprendente, el delantero de la Juventus, el portugués Cristiano Ronaldo votó a favor del argentino Lionel Messi, del FC Barcelona para el Premio FIFA 'The Best' que se entregó este jueves de forma virtual.

Fue la primera vez desde que participa en las votaciones de los premios de la FIFA como capitán de la Selección absoluta de Portugal, que Cristiano Ronaldo eligió entre sus candidatos a Messi.

De esta manera, CR7 le devolvió el favor al argentino. Cabe recordar que en 2018 y en 2019, Lionel Messi rompió con todo lo previamente visto al reconocer al ex goleador del Real Madrid (lo puso en su TOP3).

Hay que mencionar que los capitanes pueden elegir a tres jugadores dentro de los nominados. Para el primer lugar le otorgan 5 puntos, al segundo le dan 3 puntos y al tercero le conceden 1 punto. Pero esta ocasión Cristiano Ronaldo le dio 5 puntos al delantero de Bayern Múnich, Robert Lewandowski, 3 puntos a Lionel Messi y 1 punto a Kylian Mbappé.

Lo anterior no deja de sorprender, porque la temporada 2019/20 no ha sido la mejor en la carrera de Lionel Messi, pero seguramente quiso devolver el gesto que el 10 tuvo con él en las dos ediciones pasadas del The Best.

De cualquier forma, esto un gran mensaje para todos los fanáticos que se pelean/discuten por ambos. En los úitimos años ha habido un gran debate, de quien es mejor jugador, si Messi o Cristiano. La realidad es que ambos comparados con Diego Armando Maradona y Pelé. Para muchos, estos cuatro jugadores han sido lo más brillantes en la historia del futbol.

LOS VOTOS DE CRISTIANO EN EL PREMIO THE BEST

1.- Robert Lewandowski (Bayern Munich): 5 puntos.

2.- Lionel Messi (FC Barcelona): 3 puntos.

3.- Kylian Mbappé (PSG): 1 punto.

LOS VOTOS DE MESSI

1.- Neymar (PSG): 5 puntos.

2.- Kylian Mbappé (PSG): 3 puntos.

3.- Robert Lewandowski (Bayern Munich): 1 punto.

CRISTIANO Y MESSI, EN EL CUADRO IDEAL

Tanto Cristiano Ronaldo como Lionel Messi, quedaron en el equipo ideal del año; el cual está conformado así:

Alisson (portero de Liverpool).

Alexander-Arnold (Liverpool), Van Dijk (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid) y Davies (Bayern Munich), fueron los mejores defensas.

En el medio campo los elegidos son: Kevin De Bruyne (Manchester City), Kimmich (Bayern Munich) y Thiago (Bayern Munich-Liverpool).

La delantera la conforman: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lionel Messi (Barcelona) y Robert Lewandowski (Bayern Munich).