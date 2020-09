España.- Con el solo hecho de pensarlo a muchos se les eriza la piel, pues esto simple y sencillamente es algo imposible, sin embargo, la situación nos llena de dudas, ¿cómo sería realmente ver a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi en el mismo equipo?, después de protagonizar la rivalidad más grande en la historia de fútbol verlos ahora portar el mismo uniforme sería algo impactante.

Desde luego que existen otras grandes rivalidades en este deporte pero esta es especial, el argentino y el portugués han logrado imponer marcas increíbles gracias a su gran talento. Supongamos que Leo Messi decide terminar su trayectoria en el Barcelona, rechaza a Guardiola y firma contrato con el Juventus, ¿qué pasaría?.

¡Una bomba!

Este escenario desataría la locura de miles de amantes del fútbol, incluso para los que no suelen seguir este deporte sería una noticia "bomba", desde luego que sería uno de los contratos más caros de la historia pues estamos hablando de millones y millones de euros. Definitivamente desde su presentación el estadio colapsaría y por supuesto que cualquiera de los partidos que dispute el equipo italiano serían un rotundo éxito.

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi jugaran juntos en la Juventus?/ AFP

Esto sin mencionar que las tiendas no se darían abasto con la venta de playeras, las ofertas de patrocinadores llegarían como lluvia, las televisoras se pelearían por transmitir estos partidos y sobre todo el numero de aficionados crecería demasiado, pues se sumarían los fieles a Messi.

¿Seguiría la rivalidad?

Sin embargo, algo que definitivamente si queda en duda es si la rivalidad terminaría, esto ha generado miles de opiniones divididas entre los internautas, pues algunos aseguran que si ambos futbolistas logran hacer química nadie podría pararlos, otros simplemente afirman que sus estilos de juego son diferentes y por tanto es imposible que encuentren un modo de juego. Aún así, supongamos que gracias a las estrategias del director técnico todo puede fluir de buena forma, ¿seguiría la rivalidad?.

¿Podría cada uno de ellos renunciar a su orgullo y trabajar en equipo?, eso nadie puede saberlo por más que existan suposiciones al respecto.

Con el solo hecho de preguntarnos, "¿quién se haría cargo de los penales?", la situación se complica bastante, recordemos que Cristiano Ronaldo disparó 16 veces desde los once metros en la temporada pasada, logrando marcar 14 goles, su efectividad no está en juego, no obstante, Messi es un maestro para estos tiros y sin duda haría un gran trabajo también.

Como en un principio comentamos, este escenario es definitivamente inviable, sin embargo, es algo que permanecerá en duda durante toda la historia del fútbol.

