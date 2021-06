Cristiano Ronaldo y su "odio" hacia las marcas de refresco

Portugal.- Cristiano Ronaldo es el claro ejemplo de que si algo se quiere lograr es necesario tener una constancia y dedicación y en muchos casos hasta sacrificar algunas cosas. Él ha tenido que hacerlo y el tiempo se las ha cobrado, como no estar en fechas importantes o perderse momentos únicos con su familia. Pero también ha ganado mucho y eso se ha visto reflejado en su estado de salud y es que a sus más de 35 años luce una figura espectacular.

Y aunque parezca algún tipo de cliché, Cristiano Ronaldo tienen eliminados de su vida los azucares que no sin indispensables para su dieta, uno de ellos y más grande rival, los refrescos y muchas otras marcas de bebidas azucaras en exceso. El astro luso ha generado un evidente rechazo en más de una oportunidad hacia ese producto que solo verlo le provocó molestia.

Si bien CR7 no tiene en sí un problema con la industria de Coca Cola que es la marca principal con la que se ha visto vinculado, si no que no comparte el consumo de ello ya que asegura y está comprobado que es algo nocivo para la salud y él en más de una ocasión ha intentado ir por el camino del "bien" para ser un ejemplo a su familia.

El punto de Cristiano Ronaldo contra los refrescos ha llegado a que en ninguna ocasión se le ha visto promocionando algunos de esos productos como en otros jugadores élite casos como Lionel Messi, Paul Pogba si lo han hecho por mencionar algunos. Aunque si ha tenido participaciones con algunas marcas de bebidas energéticas que si bien no es lo mismo también tiene un alto nivel de azucares en su fabricación.

Cristiano Ronaldo rechaza el refresco y prefiere el agua | Foto: Vía Twitter @JuezCentral

El tope y donde más se le ha visto molesto con estos productos fue en una anécdota que vivió con su hijo, Cristiano Jr. a quien le ha negado consumir esos refrescos, alguna vez lo platicó y expresó que si le molestaba mucho verlos comer ese tipo de cosas, aunque de cierta manera entiende ya que son niños pero siempre intenta llevarlos por un lado del comer sano, "bebe Coca-Cola y come papas fritas, él sabe que no me gusta, pero aún así lo hace", comentó CR7.

Las actitudes de Cristiano Ronaldo no le han generado más buenos comentarios y es que muchas de las personas comparten su forma de pensar, incluso ha sido un gran ejemplo como persona que influye en su gran comunidad de más de 298 millones de seguidores solo en Instagram.

Otra de las ocasiones donde demostró su total rechazo fue en una conferencia de prensa donde uno de los patrocinadores era Coca-Cola y él tenía unas cuentas botellas de refresco frente a él y decidió quitarlas de ahí y finalizar su acción pidiendo que mejor tomaran agua para su beneficio, otra de las acciones que han dejado huella para bien y para mal entre la sociedad.

Cristiano Ronaldo vive sus últimos años como futbolista, si bien la forma física y el talento siguen, las condiciones y la edad ya no con las mismas lo que hace que aunque tenga un gran cuidado de su salud ya no pueda dar más para mantener el ritmo como cuando era joven.

