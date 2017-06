Cristiano no es prioridad de Mou para reforzar al Man Utd

Aunque los rumores de que Cristiano Ronaldo dejará al Real Madrid para la próxima temporada y se inclina por regresar al Manchester United, el técnico José Mourinho tiene otros planes para el combinado inglés.

El estratega portugués se reunió con la directiva del United para expresar cuáles son los jugadores que desea fichar en el mercado.

Lo sorprendente es que la lista de "The Special One" es encabezada por Harry Kane, del Tottenham Hotspur, y Álvaro Morata, del Real Madrid, según The Sun.

Reports suggests this is when Man United will complete the signing of Alvaro Morata https://t.co/xfzatVxMIv pic.twitter.com/idq3sNRDiR — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 26 de junio de 2017

De acuerdo a la prensa española, Mou no tiene en sus planes al Comandante, debido a que conoce las intenciones de su compatriota y siente que sólo utiliza al Manchester United para tener mejores beneficios en el Madrid.

No obstante, las peticiones de José Mourinho no serán sencillas, ya que el Tottenham anunció que no piensa escuchar ninguna oferta por Harry Kane, su principal figura que los ha llevado a los puestos altos de la Premier League.

El delantero es considerado un jugador instransferible y por lo tanto no habrá negociación, menos si se trata para reforzar a un rival directo como el Manchester United.

Pero Mou es un gran admirador de Kane y sabe que los Red Devils harán lo que sea necesario para llevarlo a Old Trafford.

Con información de Récord