Critican a Gerardo Martino por estar en Argentina en lugar de seguir la Liga MX

México.- El nombre de Gerardo Martino una vez más está siendo señalado por la afición mexicana quien en esta ocasión le han denominado como un irrespetuoso por los jugadores mexicanos de la Liga MX y es que el entrenador de la Selección Mexicana prefirió asistir a un partido del futbol de su país antes de quedarse en México para seguir la jornada 3 del Apertura 2022 lo que ha generado un sin fin de reacciones positivas pero muchas más negativas ante la acción.

Todo se dio a conocer cuando se filtró una imagen del entrenador en lo que parece ser un pasillo de un estadio charlando con Lionel Scaloni en el partido de Newell's y Racing. La situación que causa molestia entre los periodistas y aficionados es que se está perdiendo de la liga mexicana para ir a ver partidos de su país. Aseguran que muchos jugadores mexicanos están buscando ser vistos por el entrenador y raspar una oportunidad de ir al Mundial pero ante la nula atención del DT no creen que puedan hacerlo.

Varios personajes del futbol mexicano entre reporteros, exjugadores y hasta los aficionados han cuestionado la seriedad con la que Martino toma su cargo en Selección Mexicana y más a 4 meses de que arranque la Copa del Mundo de Qatar 2022. Una de las criticas más repetidas es la de por qué no lleva a jugadores de Atlas a la Selección Mexicana y con este caso quedó claro y es que no los ve, dado que justo en el juego del bicampeón de la Liga MX ganó su duelo ante Cruz Azul, el "Tata" no presenció la actividad de los mexicanos.

Gerardo Martino fue captado en Argentina en pleno inicio de Liga MX | Foto: Captura

Si bien esto ha explotado este fin de semana, no es algo nuevo con el entrenador y es que desde su inicio en el cargo del Tri, gran parte del tiempo en el que no hay actividad del conjunto mexicano, el DT viaja a Argentina para estar con su familia y estar pendiente de otros asuntos. Esa parte tambien se le ha criticadodesde el inicio de su proceso y no hubo alguna indicación respecto a ello.

En lo últimos meses Martino no pudo viajar a otros países, incluso a Argentina y es que tuvo una operación en uno de sus ojos lo que le impedía subir a un avión, fue posiblemente el tiempo más largo que pasó en México con varios meses en donde se jugó la eliminatorias y algunos amistosos. En los últimos días se dio a conocer incluso que luego del Mundial de Qatar, Martino se va del Tri para comandar un proyecto con Boca Juniors, hasta el momento no se han dado ninguna versión oficial pero existe la posibilidad.