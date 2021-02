Cruz Azul: Alexis Peña deja sus primeras palabras como jugador de la máquina

Ciudad de México.- Tras su tenebroso paso por las Chivas, Alexis Peña ha llegado a Cruz Azul, quien apostó por él luego de los escándalos que vivió en su anterior equipo que le costó su trabajo. Ahora en conferencia de prensa por su presentación el lateral mexicano expresó su felicidad por ser parte de la máquina pero también aseguró que está en el equipo para hacer bien su trabajo.

Este miércoles previo al duelo ante Necaxa de este viernes en Aguascalientes y que seguramente formará parte de la plantilla que viaje, Alexis Peña dejó sus primeras impresiones como jugador de Cruz Azul. El lateral mexicano se dijo contento de estar de nuevo en entrenamientos.

"Estoy muy contento de estar aquí, de esta nueva oportunidad. Vengo con toda la actitud, con hambre de triunfo y de la mano de mis compañeros lograr grades cosas", comentó el futbolista.

Peña tiene un pasado reciente más que conocido, y es que Chivas lo dejó fuera del Guard1anes 2020 por incurrir en faltas a los reglamentos del equipo, con él se fueron otros 3 futbolistas, en donde él, Javier López y José Juan Vázquez ya encontraron equipo mientras que Dieter Villalpando quien fue el que más sufre aun sigue en proceso de una denuncia por acoso en Guadalajara.

Ante eso el futbolista expresó que no tiene más que decir, que lo hecho, hecho está pero aun así tiene respeto por Chivas y que replicará en Cruz Azul, "Creo que la respuesta la tienen ustedes, no tiene que salir de mi boca. Yo respeto a Chivas y ahora respeto a Cruz Azul. Dejé las cosas atrás y vengo renovado", afirmó.

La parte mental nunca se vio afectada, confirma Peña quien dejó claro que nunca vio la necesidad de pensar en el retiro luego de lo acontecido en Chivas, además de que no le afectó ya que se mantuvo en acción para estar en la mejor forma física para que en cualquier momento pudiera fichar con otro equipo.

"Nunca pasó por mi cabeza ya no jugar, tuve la incertidumbre de no saber donde jugaría", comentó Alexis Peña. "Vengo entrado, no es lo mismo entrenar solo que acompañado, pero vengo bien físicamente", finalizó el jugador.

Alexis Peña por ahora estaría listo para la convocatoria de este fin de semana con Cruz Azul, se espera que para el viernes para el duelo ante Necaxa al menos salga a la banca para ser considerado para tener minutos. Su posición en Cruz Azul por el momento está ocupada por Juan Escobar y por la otra banda en donde podría jugar también está Adrián Aldrete.