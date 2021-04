Cruz Azul: Auxiliar de Juan Reynoso asegura que el equipo no trabaja para romper marcas

El Cruz Azul dejó escapar este sábado la oportunidad de entrar en los libros de la historia dentro de la Liga MX al empatar 1-1 ante el América y no poder lograr las 13 victorias de manera consecutiva en el torneo Guard1anes Clausura 2021, algo que en la Máquina no les preocupa.

Joaquín Velázquez, auxiliar técnico de Juan Reynoso en el Cruz Azul, señaló que no se dejan llevar por las críticas y dejó en claro que en la Máquina no trabajan para romper marcas.

Sí, sin duda (deja un sabor amargo), pero nunca hemos estado queriendo romper ciertas marcas solo trabajamos cada semana para ir mejorando. Queremos llegar bien a lo más importante que es la Liguilla. Nos hubiera encantado conseguir la victoria 13, pero fue un juego complicado y ganamos conocimiento del rival”, declaró.

El Cruz Azul empató 1-1 ante el América este sábado en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX.

Velázquez señaló que las opiniones que puedan derivarse tras el Clásico Joven no les afecta en lo más mínimo. “Vamos a seguir en lo mismo, las opiniones de la Fecha 1 a hoy han ido cambiando mucho. No quiero ni recordar las que había en la Jornada 1 y 2, pero no nos basamos en las opiniones”, dijo.

Y es que para el auxiliar, el juego de este sábado no quedó a deber como mucho se ha señalado debido a que si bien tanto ellos como las Águilas son los mejores equipos de la Liga MX, tienen estilos similares que hoy chocaron en el medio campo.

Si han analizado, si han estado viendo los últimos juegos de nosotros y de América, era de esperarse un juego muy táctico, porque los dos equipos no regalamos espacios, buscamos rebotes y otras similitudes. Era un juego muy táctico y así fue jugado, me parece que fue un buen partido con dos equipos que traen buen nivel”.

Luego del empate con un marcador de 1-1, la Máquina detuvo su racha en 12 victorias de manera consecutivas y no logró imponer la marca de ser el primer equipo mexicano en hilar 13, pero los cementeros todavía marchan en la punta de la Liga MX con 37 puntos.

Joaquín Velázquez salió a la banca del Cruz Azul debido a que el técnico peruano Juan Reynoso fue expulsado hace ocho días en el partido contra Chivas.