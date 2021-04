Cruz Azul: Cuántos y qué jugadores vencen su contrato esta temporada con la máquina

México.- La temporada de la Liga MX finaliza en mayo y sus contratos en junio y Cruz Azul tiene poco y nada para renovar los contratos de sus jugadores lo cuales son un total de 8 que en solo unos días culminen oficialmente su contrato con el equipo líder del futbol mexicano. Entre la lista figuran varias estrellas que ahora tienen al equipo en lo más alto.

De acuerdo con el sitio Transfermark en la plantilla actual de Cruz Azul hay 8 jugadores que tienen de carácter urgente la renovación de su contrato aunque posiblemente otros más no llegarán a un acuerdo y terminarán saliendo del equipo. Apenas en inicio de semana Juan Reynoso pedía a la directiva que todos sus jugadores se quedaran pero al ver la gran cantidad de atrasos eso se vería casi imposible.

La lista está encabezada por Orbelín Pineda quien es el más codiciado de todos y que varios equipos ya han preguntado por él, aunque su interés sería ir a Europa. Las excepciones de toda la lista es para Ignacio Rivero quien pertenece a Tijuana y tiene un contrato con lo fronterizos y solo está de préstamo pero tiene una opción de compra si quieren quedárselo.

Esto sigue con otros hombres que son de suma importancia para el Cruz Azul como: Yoshimar Yotún, Elías Hernández, Adrián Aldrete, Pablo Aguilar, Jesús Corona, Shaggy Martínez. Todos ellos están en la cuerda floja del equipo y aunque no han dicho que no los renovarán si hay una situación complicada y es que el equipo no tiene el suficiente dinero para lograrlo.

Orbelín Pineda (31/Jun/21) Igancio Rivero (30/Jun/21) Yoshimar Yotún (30/Jun/21) Elías Hernández (30/Jun/21) Adrián Aldrete (30/Jun/21) Pablo Aguilar (30/Jun/21) Jesús Corona (30/Jun/2021) Shaggy Martínez (30/Jun/21)

Hace unas semanas se dio a conocer que Cruz Azul como varios equipos de la Liga MX, no tenían el dinero suficiente para solventar la nomina completa de los nuevos contratos por lo que estarían pensando vender o no renovar a varios jugadores. De los que más se han hablado son Pablo Aguilar que al parecer ya perdió toda esperanza de quedarse y de Jesús Corona quien a sus 40 años desea retirarse con la máquina.

Los otros involucrados es el atacante Orbelín Pineda, pero en los últimos días ha perdido intensidad. Hay que recordar que todos los jugadores a excepción de los que están prestados tienen la posibilidad de ya no renovar por sus propios medios, al haber dejado llegar el plazo del 1 de enero de 2021 se convirtieron en agentes libres y tienen el derecho de negociar con quien ellos quieran.

Una respuesta clara de la directiva de Cruz Azul se dará a conocer hasta el final del torneo, el equipo espera sacar el título tanto de Liga MX como de la Concachampions contando con toda su plantilla y una vez que las competencias culminen se sentarán a platicar las posibilidades del equipo y del jugador para continuar o culminar la relación laboral.