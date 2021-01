Cruz Azul: Directivo celeste dio positivo a Covid-19 y compartió tiempo con dirigentes de la Liga MX

Ciudad de México.- Las últimas horas para las autoridades de la Liga MX han sido más que visitas a los equipos del futbol mexicano pues se ha revelado que alguien con Covid-19 tuvo contacto con ellos y podrían haberlos contagiado. Esto sucedió en la más reciente visita del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola a las instalaciones de Cruz Azul.

De acuerdo con 'El Francotirador', columnista de Récord reveló que un directivo de Cruz Azul que estuvo presente en la visita de las autoridades de la Liga MX dio positivo a Covid-19, pero fue días después que supo y notificó a los que habían estado cerca de él.

Luego de eso los dirigentes de la Liga MX se realizaron las pruebas pertinentes para saber si alguien más se había contagiado, los resultados siguen a la espera. En caso de resultar positivo a más de uno las giras del presidente por los equipos de México quería detenida por unas semanas hasta que todos puedan seguir con el recorrido.

"LA MÁQUINA no sale de una porque ya está metida en otra.... Les cuento que un personaje de la DIRECTIVA tiene COVID (espero a que el club revele el nombre) Lo peor es que justo tuvieron convivencia con LIGA MX el jueves; los demás esperan sus resultados", compartió El Francotirador en sus redes.

Así lo anunció el Francotirador en su cuenta de Twitter | Foto: Twitter

En lo que respecta a Mikel Arriola no se ha pronunciado al respecto, siendo que él fue uno de los que estuvieron en la reunión. Su más reciente participación en redes sociales tiene que ver con la felicitación a la Liga MX Femenil por alcanzar 1000 partidos oficiales, también con su mensaje para Unai Bilbao luego de la lesión que sufrió en el partido del viernes entre el Necaxa y San Luis.

Regresado con Cruz Azul las cosas no están para nada bien en el equipo. Dos derrotas consecutivas en la Liga MX, y 4 en las los últimos partidos de torneos de la temporada pasada. Eso no tiene a nadie contento. Juan Reynoso quien tomó el equipo para darle vuelta a la página no ha podido tener el control del club quien perdió ante Santos y Puebla por un 1 y con equivocaciones.

Y por si algo le faltaba, su mejor jugador, Jonathan Rodríguez será sancionado por haber salido a una fiesta en plena pandemia, con el uniforme del club. Esto se dio a conocer luego de que se filtró un video en redes sociales justo el día sábado durante el partido ante el Puebla, curiosamente no fue titular, pero para el segundo tiempo entró al campo.

Mikel Arriola y Jaime Ordiales en las instalaciones de Cruz Azul | Foto: Twitter Mikel Arriola

Para este domingo la directiva emitió un comunicado en el que se especificó que no aceptará ese tiempo de comportamiento y que el jugador recibirá un castigo. De momento no se ha revelado cuál será la multa para Jonathan Rodríguez.

Cruz Azul amaneció este lunes en el fondo de la tabla general solo por encima del Atlas que ha recibido más goles. Junto a ellos, San Luis, León (que juega hoy)son los únicos equipos que no han sumado puntos en dos jornadas de la Liga MX.