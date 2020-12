Cruz Azul: El argentino Milton Caraglio podría emigrar a la MLS

La directiva del Cruz Azul se alista para realizar una sacudida en su plantilla de jugadores. El argentino Milton Caraglio es uno de los elementos que se perfilan para abandonar la Máquna Celeste el próximo semestre y podría emigrar a la MLS (Major League Soccer).

Y es que el delantero no tuvo mayor protagonismo en el equipo este año, incluso en el torneo pasado de la Liga MX estuvo relegado en la banca y su intención es encontrar acomodo en un club donde sume minutos, pero su situación luce complicada a pesar de que tiene pretendientes en la Liga MX.

Cabe mencionar que Caraglio tiene contrato hasta junio del 2021 con el Cruz Azul, pero de acuerdo con medios de la capital mexicana, su salida luce difícil, sobre todo por el costo de su ficha.

Se dice que, de momento no ha surgido acercamientos serios entre los interesados y Cruz Azul, porque comprar a Caraglio resulta caro para los clubes que pretenden firmarlo.

Recintemente, se dio a conocer que Rosario Central estaba interesado en los servicios del delantero, pero esa opción estaría descartada. Esto, según trascendió, porque no tienen liquidez para pagar el traspaso y en segunda porque el propio Caraglio quisiera permanecer todavía más tiempo en el futbol mexicano.

En ese sentido, habría un club en la Liga MX interesado, del cual no se reveló el nombre, pero que no ha presentado ofertas formales. Por lo pronto y mientras no haya una oferta formal, el argentino tendrá que reportar a pretemporada el 28 de este mes, a la espera de que algo cambie en próximos días.

Pese a que su contrato finaliza hasta julio de 2021, Caraglio y Cruz Azul pueden iniciar pláticas con otro equipo y tras el Guard1anes 2021 salir sin costo alguno.

SU LLEGADA AL FUTBOL MEXICANO

Milton Caraglio llegó al futbol mexicano en 2016, para jugar con los Dorados de Sinaloa, con quienes disputó 14 partidos y marcó 6 goles, antes de ser pasar a los Xolos de Tijuana, en la Liga MX, ese mismo año. En 2017 dejo a los Xolos para ir al Atlas de Guadalajara, equipo con el cual sobresalió, a anotar 17 goles en 38 partidos. Y en 2018 llegó a Cruz Azul, con el cual han marcado 25 goles en 60 juegos.