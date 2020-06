Cruz Azul: El central que alza la mano para volver a 'La Máquina'

México.- Los problemas legales de la Cooperativa Cruz Azul y su Presidente Billy Álvarez, es el único tema del que se habla en torno a la escuadra 'celeste' en las últimas semanas, sin embargo, con el mercado de transferencias abiertos, ya se empiezan a oír rumores sobre quién llegará a 'La Máquina'.

Hace unos días de dio a conocer que defensor mexicano Jair Pereira, no continuaría con los 'Gallos' del Querétaro para el siguiente torneo, y ante la constante falta de un central en Cruz Azul, el jugador de 33 años levanta la mano para volver a “La Noria” con el equipo que lo vio nacer como profesional.

Pereira estuvo presente en una entrevista virtual con Fox Sports, donde comentó que si el técnico Robert Dante Siboldi le pidiera regresar a Cruz Azul, él no lo pensaría dos veces, ya que describe a la institución como un club donde pasó bonitos momentos y dejó grandes amistades.

La gente de ahí es increíble. El staff, los utileros, hasta la fecha cuando me enfrentaba con Cruz Azul, tenía una gran amistad con ellos. Al final del día, es un club al que le tengo mucho respeto, un gran cariño… ahí me tocó debutar", explicó Jair, quién inició su carrera en 2011 y dejó a 'La Máquina' en 2014 para ir a Chivas.

El central agregó que tiene buena relación con Siboldi, pues revela que el fue quién lo formó en categorías inferiores del 'Azul', además de señalar que es gran técnico por su pasado en Santos Laguna, equipo donde campeón en el torneo Clausura 2018, venciendo en la final al Toluca.

Y con Siboldi, pues él me da la oportunidad de estar en Segunda División (Cruz Azul Hidalgo), con él fuimos campeones, y en Primera A también me tocó jugar hace unos años con él. A Robert ya le tocó ser campeón con Santos y le fue muy bien allá, gracias a Dios el torneo pasado también le estaba yendo muy bien, es un tipo al que realmente respeto y le tengo un gran aprecio por la formación que él me dio", añadió Pereira.