Cruz Azul: El mochitense, Luis Romo, jugará su primera final en la Liga MX

Ciudad de México.- Luego de cerrar su contrato en el Clausura 2020, Luis Romo, sorprendió a propios y extraños al afianzarse del mediocampo tras sus distintas asistencias y forma de recuperar y organizar jugadas de peligro, para la oncena de Cruz Azul.

Después de año y medio de consolidarse en la institución de la Noria, el mochitense obtendrá la oportunidad de disputar su primera final de la Liga MX, misma que asegura que va a disfrutar, pese a que Cruz Azul se encuentra presionado por su afición y los medios al llegar a su séptima final en el nuevo milenio, pero sin conquistar ninguna de las pasadas.

"No tomamos como presión no quedar campeones, sino como una oportunidad más. En la Liga MX tenemos dos campeones al año, el plantel está motivado con muchas ganas. Es una motivación extra, no es presión", explicó Luis Romo en el primer día de la semana de medios de la Liga MX.

Cruz Azul llega como el favorito en ganar el título del Guard1anes Clausura 2021, aunque Santos Laguna, su rival en turno, no será un equipo sencillo de enfrentar ya que es un club que sabe jugar finales y ya superó en una de las que la Máquina disputó previamente, el Clausura 2008.

Una de las cualidades que describe a Luis Romo son sus pases aéreos, precisos al compañero como su manera de defender frente al rival. Juan Reynoso utiliza al mochitense junto a Rafael Baca y Pol Fernández, por detrás de los delanteros. Aunque Romo participó en pocos instantes durante la etapa de semifinales es considerado el titular indiscutible para el once del conjunto cementero.

"Las finales están hechas para ganarse, no importa el nombre o salario de jerarquía, somos once contra once y el que menos se equivoque va ganar el torneo. Estoy muy mentalizado en salir al campo a disfrutar del juego, estamos motivados, es la gloria lo que estamos peleando en este semestre", argumentó Luis Romo.

Cruz Azul y Santos celebrarán el primer partido en el Estadio TSM el vecino jueves a las 21:00 horas (Tiempo del Centro de la República Mexicana). La vuelta será el domingo en el Estadio Azteca. La Máquina va por la novena estrella y los guerreros por la séptima.