Cruz Azul: Elías Hernández cree que lo mejor es que cancele el torneo

CDMX.- El jugador del Cruz Azul, Elías Hernández uno de los principales referentes del equipo comandado por Robert Dante Siboldi, asegura que tener un campeón en este torneo sin que se jueguen las otras jornadas no tiene valor y por eso pide que se cancele el torneo y que todos inicien de nuevo.

La maquina actualmente es el mejor equipo del torneo, con una racha de varios juegos sin conocer la derrota, además de que ha mantenido su estilo ofensivo sin importar el rival.

"No podemos olvidar que todos pelean por él. Nos preparamos para esto y, por ejemplo, hay equipos que apenas están retomando el nivel y que generalmente en las últimas fechas buscan la clasificación. El título no sabría igual, hay que ganarlo en la cancha. Desde mi punto de vista, sería mejor que el torneo se cancelara y se empezara desde el principio. El campeón tiene que estar en el campo; si nosotros lo ganamos será en la cancha".

También mencionó que otra de las posibilidades como muchos lo han recomendado es que se realice una Liguilla con los primeros 8 equipos y busque el campeonato, poniendo en la balanza otras competencias como la Premier League donde el primer lugar va 20 puntos por encima del segundo lugar algo que está definido mientras que en México cualquiera de los 8 primeros se puede quedar con el título.

última victoria de la temporada ante América antes de parar la Liga | Jam Media

Cruz Azul es hasta ahora uno de los equipos que no se ha manifestado abiertamente sobre los sueldos de los jugadores, Pumas y Chivas ya hicieron su ajuste para no perjudicar a su plantilla, América y La Maquina como los otros dos grandes aun no fijan una postura.

Pero de palabras del mismo Hernández dentro del club ya se habla y es Jesús Corona el capitán quien lleva la palabra con los directivos.

"El tema económico está siendo arreglado por Corona. Estamos todos en la disposición de apoyar. Sabemos que a los dueños de los clubes les está pegando el no tener ingresos. El capitán es el que está viendo y nos informará el acuerdo con la directiva", dijo.