Cruz Azul: "En México no hemos abierto los ojos tras crecimiento de la MLS"; Reynoso

Montreal, Canadá.- La Máquina de Cruz Azul tiene la oportunidad de ser el único equipo de la Liga MX en avanzar a ronda de semifinales de la actual competencia Liga de Campeones de Concacaf 2022, al ser el único mexicano que llegará al duelo de vuelta con ventaja global.

Los dirigidos por Juan Reynoso vencieron por la mínima diferencia al CF Montréal (1-0) en el Estadio Azteca, no obstante disputar los próximos 90 minutos no serán sencillos, sobre todo porque habrá ciertos aspectos que podrían jugar en su contra en tierras canadienses.

Su rival y representante de la Major League Soccer (MLS) no está liquidado, un momento como ahora ya lo vivió en este torneo. En 8vos de final llegó al juego de vuelta con desventaja por un gol y logró dar la voltereta hasta 3-1, contra Santos Laguna. Esta vez será una nueva prueba y en Cruz Azul no se vive un ambiente de calma, pues los integrantes reconocen que jugar en el extranjero, dentro de la zona de Concacaf, ya no es como en tiempos anteriores, afirmó el técnico inca.

"La MLS es difícil evaluarla, eso se dará con el tiempo, no sé si ya nos pasó o nos equilibró, no debemos subestimar, en México no hemos dimensionado lo que han crecido, cada vez se complica más y será más difícil, ya no estamos en los 90s", dijo en rueda de prensa.

"Debemos abrir los ojos de que ya no es sencillo pasarle a los equipos de la MLS, a partir de la humildad vamos a entender y la mala noticia es que el lobo ya está aquí, el lobo cada vez es más grande y come de todo", indicó Juan Reynoso a unas horas del partido de vuelta.

Bajo el mando del peruano Cruz Azul irá en busca de su segunda semifinal en la Concachampions. En su primera competición quedó eliminado por Rayados de Monterrey. Este 2022 planea volver a la fase de los cuatro mejores, aunque Reynoso puntualizó que no será cosa sencilla de obtener, pues jugar en pasto sintético será una complejidad, al igual que varios detalles que harán de este duelo una prueba complicada.

"CF Montréal es un rival difícil, tiene buenas individualidades y mejor juego en conjunto. Intentará ser fuerte en calidad de local como prevalecer aquellas situaciones que a nosotros nos hará víctima: el frío no será factor, pero la cancha que se complica. Pensamos partido a partido, somos seres humanos y pesan los viajes, pero creo que llegamos bien, con la ilusión de metemos en una nueva semifinal y mañana (miércoles) será difícil", señaló.

