Cruz Azul Femenil ha reportado 14 casos de Covid-19

Ciudad de México.- Este sábado Cruz Azul Femenil y La Liga MX Femenil dieron a conocer que el conjunto celeste ha presentado 14 casos positivos de Covid-19, además de dos intermediarios más. Todas las personas ya se encuentran en aislamiento.

En estos exámenes se detectaron 14 casos positivos y dos indeterminados de COVID-19. Las personas se encuentran asintomáticas, en resguardo y bajo observación, de acuerdo a los protocolos establecidos por las autoridades de salud y la LIGA MX".

Comunicado de la LIGA MX Femenil y el Club @AzulFemenil sobre las pruebas de Covid-19 al equipo, cuerpo técnico y staff. https://t.co/IjvYjbmBJ4 pic.twitter.com/njNQU6IhCS — LigaBBVAFemenil #TuCasaTuCancha (@LigaBBVAFemenil) June 27, 2020

Con este resultado la Liga MX Femenil registra su primer brote de contagios en este cantidad, ya en principios de mes el conjunto de Pumas tuvo contagios en la rama femenil. En el caso de los hombres solo re han reportado 3 casos de los cuales ya han salido del problema y todos se encuentran bien.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

El primer equipo no corre riesgos de algún contagio con su similar femenil ya que las mujeres no entrenan en la Noria si no en Hidalgo, además de que sus juegos son el Estadio 10 de diciembre por lo que no habría alerta por contagios.

La Femenil iniciará su camino en el Apertura 2020 el próximo 24 de julio, se espera que para los días previos del arranque del torneo, todos los equipos puedan contar con su platilla completa para enfrentar el torneo de la mejor manera.

Te puede interesar

Rubí Soto reconoce que empezará de cero en el Villarreal

La delantera Carolina Jaramillo apuesta a su tercer titulo, ahora con Chivas