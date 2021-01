Cruz Azul: Hugo Sánchez reveló por qué no firmó para dirigir a la Máquina

El mejor futbolista mexicano de todos los tiempos en el extranjero, Hugo Sánchez rompió ei silencio y dejó el claro lo que sucedió en su acercamiento que tuvo con la Máquina Celeste. El ex jugador del Real Madrid dio su explicación por qué no se pudo concretar el contrato para convertirse en el técnico del Cruz Azul.

Sánchez quien actualmentra trabaja como comentarista de ESPN, reveló en el programa Futbol Picante, que le quisieron rebajar el acuerdo económico en un 50 por ciento, cuando ya todo estaba arreglado, con lo cual evidencía que la directiva cementera tiene problemas económicos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Hugol" habló sobre el contacto que tuvo con Jaime Ordiales y como al final se cayó todo.

"Todo estuvo muy cerca de cerrarse, sólo faltaba la firma de contrato. Hablé con Jaime Ordiales quien me dijo que era el elegido, hablamos de entrenamientos, que iban a iniciar este lunes, de jugadores a salir, cuales podrían llegar al proyecto", explicó el Pentapichichi.

Agregó que: "Todo iba bien, hasta que... "El acuerdo económico estaba en un documento que me enviaron el 29 de diciembre, un documento en el que estaba hasta la participación de Óscar Pérez".

Sánchez mencionó que: "Esperamos los boletos de avión, pero el día 31 de diciembre, nos llamó Jaime, que había habido unos problemas, que tuvo una reunión con la directiva y que el presupuesto no estaba para gastar tanto, y que si aceptaba el 50 por ciento menos, podríamos seguir adelante".

El ex técnico de la Selección Mexicana indicó que nunca tuvo contacto con los nuevos dirigentes Velázquez y Marín, "todo lo hablé con Jaime, a ellos ni los conocí y aclaro, en esa carta intención yo no puse cantidades, ellos las pusieron y después dijeron que no, que todo al 50 por ciento".

Ante ese cambio de propuesta, Hugo Sánchez se negó en firmar el contrarto. "Después de eso, pues decidimos no seguir adelante. Quiero pensar que fue el tema del presupuesto, en todo lo demás estábamos de acuerdo. Era un reto muy bonito, que me entusiasmaba mucho y que lo veía para hacer campeón al equipo en un año".

Sánchez dijo que se sentía entusiasmado porque iba a tener la oportunidad de volver a dirigir en el futbol mexicano y reconoció que un duro golpe no haber podido llegar a un acuerdo con el Cruz Azul.

"Ya estaba todo listo, viajábamos el 1 de enero, pero todo se cayó. Pero no descarto que en un futuro no próximo puedan rectificar el camino. No quise imponer ni cuerpo técnico, ni contratación de jugadores, todo eso fueron mentiras", externó el entrenador quien condujo al bicampeonato a los Pumas de la UNAM.

Al no poder concretar la firma de Hugo Sánchez, los directivos cementeros se dieron a la tarea de buscar un entrenador que cobrara menos y es así que contrataron a Juan Reynoso, quien ya se encuentra dirigiendo el campo de prácticas de Cruz Azul.