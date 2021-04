Cruz Azul: Ignacio Rivero manda callar a Guillermo Ochoa y le afirmó que ellos no son líderes de nada

Ciudad de México.- Los ánimos siguen subiendo su temperatura y el claro ejemplo es el que dio Ignacio Rivero quien fue claro al asegurar que Cruz Azul no se achica ante nadie y que ellos son los líderes oficiales de la Liga MX, no como lo menciona Guillermo Ochoa para intentar intimidar.

Ignacio Rivero en conferencia de prensa a solo unas cuentas horas de que se juegue el Clásico Joven defendió a capa y espada al Cruz Azul, y tirando un incomodo mensaje al Club América por su "error" al permitir una alineación indebida ante el Atlas que le costó un partido, además arrasó con Guillermo Ochoa.

"Lo que pueda decir (Guillermo) Ochoa a nosotros no nos puede importar, si ellos cometieron un error en la mesa, nosotros estamos ajenos a eso, nada más no creo que en un partido de futbol se gana hablando, sino más bien dentro del campo, estamos tranquilos, saldremos a ganar como lo hemos hecho hasta ahora", comentó el defensor.

Nacho Rivero, insiste que lo que les importa es lo que haga o no Cruz Azul, ya que ellos son los que importan y los que van a saltar el campo para buscar los puntos. Comenta que no piensan en perder y que mucho menos lo están pensado. Quieren seguir con su racha importante e imponer una nueva siempre y cuando le ganen al América para poco a poco acercarlos al título.

�� “Somos todos una familia dentro del equipo. Todos luchamos por lo mismo y eso se nota dentro del campo. Estamos convencidos de que podemos hacer historia.”



"Yo no pienso en perder, pensando en qué pasará después, el ahora es que estamos primero, estamos en una racha importante que no queremos perder, lo que digan ellos no voy a entrar en detalles, nada más pienso en mi equipo, en cosas a corregir y que nos acerque al anhelado título", finalizó el cementero.

Qué dijo Guillermo Ochoa

El arquero del América, fue también directo al comentar que ellos no tienen miedo de ningún equipo y se unió al comentario de su compañero, Sebastián Córdova quien dijo que van a ver si son tan buenos como ellos dicen o como la gente los percibe previo al Clásico Joven. Ochoa aseguró que de no ser por el partido perdido en la mesa ellos serían los líderes y no Cruz Azul.

Asimismo aseguró que será un duelo complicado para ellos quienes tuvieron un día menos de descanso como sí lo tuvieron los de Cruz Azul ya que jugaron a mitad de semana los 8vos de final de la Concachampions.

"Llegamos con un día menos de descanso y algunos daños colaterales después del juego de ayer, pero buscando dejar eso a un lado sabemos que es un juego lindo para la afición e instituciones, somos los dos mejores equipos del torneo", sentenció el arquero.