Cruz Azul: Jesús Corona quiere quedarse en el equipo pero sabe que no depende de él

Ciudad de México.- Uno de los jugadores con más tiempo en Cruz Azul es Jesús Corona y ahora que ha llegado a los 40 años ha revelado estar buscando quedarse mucho más tiempo en el equipo. Durante mucho tiempo ha sido el hombre importante pero sabe que ahora el quedarse ya no depende de él al cien por cierto por lo que espera poder continuar.

Durante una entrevista para TUDN, el también exseleccionado nacional reveló su interés de seguir en la institución cementera pero agregó que ya no todo es bajo su decisión y que debe acatar las ordenes de la directiva, misma que por ahora no le ha comentado nada acerca de mantenerse hasta el final de su carrera.

"Me gustaría mantenerme en Cruz Azul, es algo que tengo muy claro, pero no depende ya de mí. Hasta el momento no ha habido acercamientos por parte de la directiva, simplemente estoy tranquilo", comentó el arquero.

Agregó que solo hace su trabajo que si le toca quedarse estaría perfecto pero de lo contrario se iría agradecido con la institución que lo cobijó desde el 2009 cuando llegó de Tecos y que desde en entonces se ha mantenido como el titular de la máquina y se ha ganado el reconocimiento de mucha afición como también el rechazado de otra.

Se qué tengo que hacer mi trabajo, buscar mantener un buen nivel futbolístico y no sé si siga aquí en Cruz Azul o no. Si sigo que bueno, la verdad estaría muy agradecido", finalizó el Corona.

La realidad es que el amor que los aficionados le tenían cada vez comienza a desaparecer y su relación se ha fracturado desde las finales perdidas, un así él se ha mantenido al pie del cañón para defender el arco de Cruz Azul cuando se necesite.

Apenas hace unas semanas cumplió 40 años de edad, y con 19 años de carrera futbolística no ha podido quedar campeón de Liga MX. Su camino en busca del título inició con el Atlas en 2002 pero la realidad es que el conjunto rojinegro no era equipo para pelear, luego para el 2004 fichó para Tecos donde si llegó a una final en 2005 que perdió ante América.

Ahí se mantuvo por unos años más hasta que en 2009 hizo su aparición en Cruz Azul donde ha estado desde entonces como el portero titular, solo algunas lesiones le han quitado juegos pero en su mayoría han sido disputados por él.