Cruz Azul: Juan Reynoso asegura que en la Liguilla deben de mostrar su mejor versión

Tras ganar este sábado al Atlético San Luis y llegar a 40 unidades en el torneo Clausura 2021 de la Liga MX, el DT Juan Reynoso sabe que la Liguilla es otra historia y es por ello que su equipo debe de mostrar su mejor versión.

“Sé lo difícil y distinto lo que es una Liguilla. Más que presión, es un momento que queremos.. no disfrutar, porque esa palabra no me gusta… pero jugarla como tal. Necesitamos a todos en su mejor versión”.

Reynoso no resto importancia ante San Luis, pero sabe que lo mejor esta por venir y espera que los fantasmas no vuelvan a merodear al conjunto azul como paso en el torneo pasado que quedaron eliminados en las semifinales ante Pumas de la UNAM.

Sobre el partido ante San Luis este sábado en el Estadio Azteca, el peruano comentó que su equipo se complicó un poco el partido al inicio, pero los errores se pudieron corregir conforme paso el partido.

“Nos complicamos solos el partido. Si el futbol premia al San Luis, hubiera sido un empate. Empezamos muy bien, muy superiores en el primer tiempo, pero caímos en malas decisiones… no es fácil hacer 40 puntos y tener el rendimiento que tuvimos, por suerte ganamos y nos da tiempo para corregir”.

Cruz Azul se juega la última jornada ante Xolos de Tijuana un record de más puntos conseguidos en un torneo Clausura 2021 de la Liga MX. De ganar ante Xolos la próxima semana, la Máquina empatará el récord del América (Apertura 2002) de más puntos en un semestre.