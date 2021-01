Cruz Azul: Juan Reynoso contaría con Joaquín Moreno y Óscar Pérez en su cuerpo técnico

Ciudad de México.- En las últimas horas se ha escuchado mayormente la probable llegada del estratega peruano Juan Reynoso camino a la Ciudad de México para firmar con uno de los cuatro grandes en el futbol mexicano, la Máquina celeste de la Cruz Azul.

El técnico dejó de ser estratega del Club Puebla después de quedar fuera en el torneo anterior. Su inicio del 2021 lo podría hacer bajo la dirección celeste acompañado de sus ex compañeros, Joaquín Moreno y Óscar "Conejo" Pérez para el próximo Guard1anes 2021.

Después de reconocer que las negociaciones que se relacionaron con el argentino Matías Almeyda dejaron de sonar tras denegar su club, San José Earthquakes la propuesta por los de la Noria, no se detuvieron y decidieron buscar en nuevos horizontes.

De inmediato el panorama cambio de ruta hacia el ex jugador y comentarista mexicano, Hugo Sánchez, quien habría referido que en su dirección no estaría contemplando a Óscar Pérez, por lo que el club apoyo más a su ex guardameta.

Juan Reynoso durante su dirección con el Club Puebla frente a San Luis

Por lo que esta situación pudo ser el camino libre para que Juan Máximo Reynoso escuchará distintas propuestas para tener su segunda oportunidad con los cementeros, en vista de que el sudamericano dirigió al Cruz Azul Hidalgo en la pasada Liga de Ascenso en el 2012.

De esta manera, el oriundo de Lima tendría el apoyo de sus excompañeros, Joaquín Moreno como su auxiliar y el "Conejo" seguiría como el entrenador de porteros. Los tres fueron parte del bando que celebró la octava estrella para la institución en el Invierno del 97.

De hacerse oficial la llegada de Juan Reynoso, el peruano tendría su segunda aparición en el máximo circuito posterior a dirigir a la franja, equipo con quien peleó el descenso y logró ingresar en la liguilla, culminando en Cuartos de Final tras ser eliminado por el Club León.