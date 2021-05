Cruz Azul: Juan Reynoso nada contento con el arbitraje que le "robó" un récord en la última jornada

Ciudad de México.- Juan Reynoso no se guardó nada al momento de hablar del arbitraje del Cruz Azul vs Tijuana de este sábado, el peruano explotó contra Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Árbitros por permitir que sus pupilos salgan a hacer un mal trabajo en los partidos de la Liga MX, pues hubo jugadas que le condicionaron el partido.

Una de ellas fue el penal de la primera parte que tras revisarlo en el VAR decidió echarlo para atrás, aunque minutos más tarde el Cruz Azul pudo marcar el gol de la diferencia. Y el otro momento tenso para Juan Reynoso fue el gol del empate de Tijuana a los 90+3 pues a su consideración hubo una falta previa que debió invalidar todo.

"Es de humanos errar, pero también es de humanos tratar de corregir, esos errores, me preocupa que la jugada no se vio ni arriba ni abajo, son detalles que le pido al señor Arturo Brizio", comentó en conferencia de prensa donde aprovechó para comentar lo del penal y el gol rival.

"Ma voy triste porque el penal es penal y la última jugada del gol era falta y ojalá nos aclaren eso, uniformemos los criterios para que no nos vayamos molestos algunos equipos". Además pidió que sea todo parejo, o se marcan o no se marcan esas jugadas dentro del área para todos.

Adonai Escobedo el verdugo de Cruz Azul esta jornada | Foto: Jam Media

Con ese resultado Cruz Azul terminó con 41 puntos el torneo regular de la Liga MX, si bien desde un inicio los récords para el equipo no eran una prioridad este sábado Cruz Azul perdió uno más y era poder alcanzar al América como el equipo con 43 puntos en torneos cortos, marca que tienen los de Coapa desde el 2002.

Otra marca que Cruz Azul no pudo lograr fue ser el equipo con más victorias en un torneo corto, su partido ante América donde podía lograrlo solo pudieron sacar el empate por lo que no procedió aunque empató al Necaxa y León como los más ganadores con 12 triunfos consecutivos. Ahora Juan Reynoso y su equipo se prepara para su siguiente partido.

Cruz Azul jugará esta mitad de semana su pase a las semifinales de la Concachampions, luego de eso logre o no su pase, tendrá una semana de "descanso" hasta que inicie la Liguilla, ya que el equipo celeste no jugará el repechaje si no que entró a la fase final directo por su lugar privilegiado del torneo.