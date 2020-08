Cruz Azul: Jugador de la Maquina es extorsionado por autoridades del Estado de México

Ciudad de México.- Este sábado el arquero de Cruz Azul Jair Peláez vivió uno de los momentos más tensos en su vida cuando fue detenido por Policía del Estado de México quienes le pidieron 10 mil pesos por dejarlo libre.

De acuerdo con la versión del futbolista que publicó en redes sociales, Jair se dirigía al hospital para que su hijo recibiera atención médica cuando fue detenido por la policía por el motivo de que su auto no debía circular debido a que el programa "Hoy No Circula" no se lo permitió. Jair aseguró que no estuvo atento del programa ese día ya que era más importante llevar a su hijo al médico.

Una vez que fue detenido comenta que al saber que había cometido una infracción estuvo de acuerdo con pagar la multa pero los oficiales decidieron arrestarlo. Bajo esa falta fue llevado a la comisaria donde estuvo por varias horas donde solo le pedían que cooperara dando la cantidad de 10 mil pesos para que se pudiera ir. Además agregó que los policías que le solicitaban el dinero le decían que pagara y se fuera para garantizar la seguridad de su familia.

"Ocurrió cuando nos dirigíamos a CDMX para aplicarle una vacuna a mi hijo el más pequeño con su pediatra de cabecera, veníamos de Hidalgo. Cometí el error de no consultar el programa Hoy No Circula, y me pararon unos policías y que venían a bordo de la patrulla No. 24747".

Hilo en Twitter del jugador de Cruz Auzl relatando la historia | Captura de Twitter

El arquero finaliza sus mensajes con algunas imágenes que su esposa tomó en el momento las cuales fueron envidas a sus familiares para que estuvieran enterados de la situación. Luego de que los policías los amenazaron en distintas ocasiones. Al final los dejaron ir sanos y salvos.

Una situación parecida vivió el arquero Alfredo Sáldivar quien fue detenido por policías quienes agredieron al futbolista y a su esposa que en ese momento se encontraba embarazada. De igual forma la pareja logró captar el momento en video y fue rápidamente compartido en redes sociales.

